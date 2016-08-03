Yardım örgütlerinden Halep çağrısı



CARE, Save The Children, World Vision ve AWO International gibi uluslararası kuruluşların da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 yardım kuruluşu, Halep'te oluşturulan koridorun insani bir önlem olmadığı eleştirisinde bulundu. Ortak hazırlanan bildiride, "Güvenli bir kaçış yolu adı altında oluşturulan koridorun geride kalanların askeri açıdan meşru hedeflere dönüşmesine yol açmamalı" denildi. Halep'in kitlesel ölümlerin yaşandığı bir bölge haline gelmemesi gerektiğini kaydeden örgütler, kuşatmanın sona ermesi ve sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını istedi. Yardım örgütleri, "Gerçek insani yardım Haleplileri, saldırganların eline düşmekle, kuşatma ve bombardıman altındaki semtlerde kalmak arasında seçim yapmaya zorlamamak olur" dedi.

Suriye iç savaşında en yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerinden biri olan Halep'te perşembe günü ilk koridor açılmıştı. BM uzmanları, Moskova'ya koridorun idaresinin BM'ye bırakılması çağrısı yapmıştı. Yardım örgütleri, Rusya'dan BM'nin çağrısına kulak vermesini ve insani bir felaketi önlemek için çatışmanın taraflarını her hafta uygulanacak 48 saatlik ateşkes önerisini desteklemesini istedi. Örgütler, ancak bu şekilde kente insani yardım yapılabileceği ve sivillerin de Halep'i terk etmesine imkan tanınabileceğini belirtti.

Temmuzdan bu yana kuşatma sürüyor

Suriye ordusu, temmuz ayında Halep'e giden bütün tedarik yollarını kontrol altına almış, bunun sonucunda 300 bin kentte sıkışıp kalmıştı. Pazar günü Suriyeli muhalifler ve cihatçılar, rejime bağlı askerlerin kuşatmasını kırmak için Halep'e yönelik bir saldırı başlatmıştı. İsyancı gruplar tedarik yollarını yeniden açmak için özellikle Ramusa mahallesini ele geçirmeye çalışıyor. Rusya ise Suriye ordusu ile birlikte isyancılara karşı hava operasyonu başlatmıştı.

ABD'den çağrı: Operasyonu durdurun

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, pazartesi günü yaptığı açıklamayı yineleyerek Rusya'yı Halep'teki hava operasyonunu durdurmaya çağırdı. Kerry'nin sözcüsü John Kirby, "Batı'nın sabrının sonsuz olamdığını" söyledi. Kerry, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Suriye'deki çatışmalara çözüm bulmak amacıyla 'diplomatik yolların denendiğini' ancak ABD'nin 'alternatif diğer opsiyonları' da değerlendirdiğini belirtti.

Rusya yönetimi ise Kerry'nin operasyonlara son verilmesi çağrısının 'kabul edilebilir' olmadığını duyurdu. Dışişleri Bakan Vekili Sergey Riabkov, Washington'un 'teröristlere karşı mücadelede ciddi ilerlemeler sağlandığı bir anda' operasyonların durdurulmasını istediğini, bunun 'Amerikalılarda alışılagelmiş bir şantaj' olduğunu belirtti.