Yardım örgütleri Kunduz'u terk etti



Kunduz’da Taliban militanları ile Afgan ordusu arasında devam eden çatışmalar nedeniyle yardım örgütlerinin kenti terk ettiği bildirildi. Merkezi Cenevre'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, "Kunduz’da artık insani yardım örgütü kalmadı" denildi.

Açıklamada pazar yerlerinin çoğunun kapalı olduğu ve son birkaç gün içinde binlerce kişinin kentten kaçtığı bildirildi. BM örgütü OCHA, Kunduz‘daki insani yardım ihtiyacının kentle girişin olmaması nedeniyle kestirilemediğini de duyurdu.

Taliban, geçen hafta Afganistan’ın kuzeyindeki Kunduz kentini ele geçirmişti. Afgan ordusunun düzenlediği operasyon sonrası kentte kontrolün yeniden sağlandığı ve militanların püskürtüldüğü açıklanmıştı. Devam eden çatışmalarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Afgan birliklerine destek vermek üzere ABD tarafından hafta sonu düzenlenen hava saldırısında Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün hizmet verdiği bir hastane bombalanmış ve saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmişti.