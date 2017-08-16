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Yardım olarak dağıtılan kömürleri satışa çıkardı; Kaymakamlık öğrenince geri topladı

Bir internet sitesi aracılığıyla 75 paket kömürü satışa çıkardı

16 Ağustos 2017 05:11

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılan kömürlerden alan M.K., 75 paket kömürü internette 750 liradan satışa çıkardı. Akyazı Kaymakamlığı, M.K’da bulunan kömürleri alarak, ismini yardım listesinden çıkardı.

Akyazı’da M.K. isimli kişi bir internet sitesi aracılığıyla 75 paket kömürü satışa çıkardı. Kömür çuvallarının üzerindeki ’satılamaz’ yazısı dikkat çekerken, M.K. satışa çıkardığı 75 paket kömürün tamamı için 750 lira, çuval olarak alınması halinde ise 12 lira istedi.

M.K. gelen tepkiler üzerine ilanı geri çekti. Akyazı Kaymakamlığı, M.K’nın elinde bulunan kömürleri geri alırken, ismini yardım listesinden de çıkardı. Akyazı Kaymakamlığı’nın ayrıca M.K. hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

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