'Yardım kuruluşları, Suriye'deki aşırı grupların paravanı olarak kullanılıyor'

Times gazetesi bugünkü manşetinde 'Batı'nın Türkiye-Suriye sınırından kaynaklanan yeni bir terör saldırısı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve Suriye'ye yardım yaptıklarını söyleyen bazı kuruluşların aslında Kuzey Suriye'deki aşırılık yanlısı grupların paravanı olduğunu' yazdı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Times, dünyanın önde gelen istihbarat kuruluşlarının Türkiye-Suriye sınırını Batı'ya karşı bir sonraki ölümcül saldırının kaynaklanabileceği yer olarak gördüğünü belirtirken ‘’Türkiye'nin güneyine yerleşip, buradan Suriye'ye silah, para ve savaşçı gönderen aşırılık yanlılarının oluşturduğu tehdide gözlerini açtığı’’ kaydedildi.

Türkiye-Suriye sınırından 'terör tehdidi’

Times 900 kilometreden uzun sınırın ABD, İngiltere ve Avrupa'ya yönelik büyük bir güvenlik tehdidi olarak görüldüğünden, sınırın CIA, MI6 ve diğer Avrupalı istihbarat servislerinin ajanlarıyla dolu olduğunu iddia etti.

Gazeteye bilgi veren İngiliz yetkililer sınırı gözlemlemek için yürütülen istihbarat operasyonu ve bilgi paylaşım seviyesinin görülmemiş düzeylerde olduğunu söyledi.

Haberde Suriye'de eğitim gören İngiliz, Amerikalı, Alman ve Fransızların ülkelerine döndüklerinde kendileriyle birlikte terör tekniklerini de ithal etmelerinden kaygı duyulduğu vurguladı.

İngiliz yetkililer İngiliz istihbarat kurumu MI6'in Suriye'ye geçmeden önce ucuz uçak biletleriyle Türkiye'ye ya da diğer Avrupa ülkelerine giden İngilizleri gözlem altına aldığını belirt.

'Easy Jet ile cihat'

Gazeteye bilgi veren Ankara'daki Batılı bir diplomatik kaynak Suriye'de savaşan yüzlerce Avrupalının ülkelerine döndüğünü söylüyor ve "Bu Easy Jet ile cihat gibi bir şey" diyor.

Türkiye-Suriye sınırındaki durum, gazetenin dünya haberleri sayfalarında da bir başka açıdan haberleştirilmiş. "Cihatçılar Suriye'deki savaşa katılmak için yardım kuruluşlarını paravan olarak kullanıyor" başlıklı haberde kaynak İngiliz yetkililer. Adı açıklanmayan yetkililer, Suriye'ye yardım yaptıklarını söyleyen bazı kuruluşların aslında Kuzey Suriye'deki aşırılık yanlısı grupların paravanı olduğunu söylüyorlar.

Haber şöyle devam ediyor:

"Geçen Haziran'da Azaz'ın kuzeyindeki Bab el Salama kapısında Türkiye'ye geçmek bekleyen bir grup, üzerlerinde tanınmış bir yerel yardım kuruluşunun yelekleri bulunan 20'den fazla gencin bir otobüsle geçtiğini gördüler. Gençler otobüsten indi ve Türk gümrüğünü sivillerin önünde geçip Suriye'ye ayak bastılar. Suriye topraklarına geçer geçmez de üzerlerindeki yelekleri atıp tekbir getirdiler"

'Türkiye gözlerini açtı'

Yardım kuruluşlarıyla ilgili bilgilerin sınırda batılı istihbaratçıların çalışmasıyla ortaya çıktığını belirten gazete, "Türkiye'nin güneyine yerleşip, buradan Suriye'ye silah, para ve savaşçı gönderen aşırılık yanlılarının oluşturduğu tehdide gözlerini açan Ankara'nın tutumundaki değişikliğin de" rol oynadığının vurgulandığı haberde, ''Türkiye Suriye'deki iç savaşın ilk iki yılında ülkenin güneyinde üsler kuran El Kaide bağlantılı gruplara gözlerini kapattı. Türkiye ayrıca isyancılara silah sağlamakla da suçlanıyor, ancak Ankara bu iddiaları reddediyordu. Ama Şam yönetimi ülkenin kuzeydoğusu ve ülkenin en büyük kenti Halep'in bir kısmında kontrolü kaybederken, denetimi IŞİD örgütü aldı. Son bir kaç haftadır Türk yetkililer Suriye sınırındaki güvenliği büyük ölçüde arttırdı. Diplomatik kaynaklar Batı'nın yoğun baskısının ardından Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde sınırın öte yanındaki yabancı savaşçıların potansiyel tehdidi ciddiye almaya başladığını söylüyor" denildi.

Times'ın haberinde yerel yetkililerin Suriye'de savaşmak üzere Adana, Antakya ve Gaziantep'e inen ucuz uçaklarla bölgeye giden cihatçılara karşı göz yummaktan daha fazlasını yaptıkları suçlaması da yer alıyor. Haberde, "Bu yetkililer cihatçıların İslami yardım kuruluşları tarafından desteklenmesine ve sınırdan kolayca geçirmelerine izin verdi" deniyor.

Times'ın haberinde görüşlerine yer verilen CHP Hatay İl Başkanı Servet Mullaoğlu "Bu hükümet Suriye'ye giden cihatçılara, para, barınma ve Suriye'ye güvenli bir geçiş sağlıyor" diyor.