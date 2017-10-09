Yardım koşusunda kalp krizi geçiren Tunus Sağlık Bakanı hayatını kaybetti

Tunus Sağlık Bakanı Selim Şakir, bir yardım koşusunda kalp krizi geçirerek öldü. 56 yaşındaki bakan, 500 metre koştuktan sonra fenalaşınca askeri hastaneye kaldırıldı, fakat kurtarılamadı.

Başbakan Yusuf Şahid, Şakir'in ölümü için "Soylu bir insani yardım çabasında bir kardeşimi ve çalışma arkadaşımı kaybettim" dedi.

Maraton pazar günü (9 Ekim 2017), çocuklara hizmet verecek bir kanser hastanesine yardım amacıyla kuzeydeki sahil kenti Nebil'de düzenlenmişti.

2011'de Devlet Başkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin devrilmesinden sonra maliye, spor ve gençlik bakanlıkları yapan Şakir, sağlık bakanlığına geçen ay atanmıştı.