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Dünya
Deutsche Welle

‘Yardım koridoru açılsın’

Sol Parti Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Sevim Dağdelen Kobani için acilen bir yardım koridoru açılması gerektiğini söyledi.

12 Ekim 2014 16:04


Dağdelen “Federal hükümet kuşatma altındaki Kobani'ye bir yardım koridoru açılması için Türkiye'ye baskı yapmalıdır” dedi.

Alman-Türk Parlamenterler Grubu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Sevim Dağdelen'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Suriye'nin kuzeyinde kuşatılmış diğer iki Kürt bölgesinden ve Irak'ın kuzeyinden yardım gönderilebilmesi için bir koridor açılmalıdır. Türkiye'nin mevcut blokaj tutumu nedeniyle Kobani'yi savunanlar su ve yiyecek gibi temel malzemelerden yoksun durumdadır. Federal hükümet buna seyirci kalamaz. Federal hükümetten Türkiye ile askeri ilişkileri keserek ve Patriot füzelerini derhal çekerek Erdoğan rejiminin insana düşman politikasını kabul etmediğini gösteren açık bir işaret vermesi istenmektedir.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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