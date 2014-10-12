‘Yardım koridoru açılsın’



Dağdelen “Federal hükümet kuşatma altındaki Kobani'ye bir yardım koridoru açılması için Türkiye'ye baskı yapmalıdır” dedi.

Alman-Türk Parlamenterler Grubu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Sevim Dağdelen'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Suriye'nin kuzeyinde kuşatılmış diğer iki Kürt bölgesinden ve Irak'ın kuzeyinden yardım gönderilebilmesi için bir koridor açılmalıdır. Türkiye'nin mevcut blokaj tutumu nedeniyle Kobani'yi savunanlar su ve yiyecek gibi temel malzemelerden yoksun durumdadır. Federal hükümet buna seyirci kalamaz. Federal hükümetten Türkiye ile askeri ilişkileri keserek ve Patriot füzelerini derhal çekerek Erdoğan rejiminin insana düşman politikasını kabul etmediğini gösteren açık bir işaret vermesi istenmektedir.”