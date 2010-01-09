Yardım konvoy Türkiye'ye döndü

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Bir Mısırlı muhafız hayatını kaybetmişti

Kahire Havalimanı'nda pasaport kontrollerinin ardından özel bir uçağa binen ''Filistin'e Yol Açık'' konvoyundakiler, Türkiye'ye 34 günlük bir yolculuk sonrası ulaştı.Dönüş sonrası Atatürk Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenleyen İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, konvoyda eksik olmadan Türkiye'ye doğru yola çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Mısır polisince pasaportlarına el konulanların da yanlarında olduğunu ifade eden Yıldırım, arkadaşlarını yarı yolda bırakmamak için oturma eylemi yaptıklarını, bu sırada kimseye rahatsızlık vermediklerini, Mısır polisinin kararlılıklarını anlaması üzerine pasaportları geri verdiğini ifade etti.Yolculuklarının 34 gün sürdüğünü ancak Gazze'de 34 saat kalabildiklerini ifade eden Yıldırım, geçtiğimiz günlerde 1. yılını dolduran "Dökme Kurşun Operasyonu"nun gerçekleştiği döneme göre Gazze'nin daha yaşanabilir bir halde olduğunu belirtti.Yıldırım Gazze'nin bombalanmasına devam edildiğini, 5 bin kişinin sokaklarda ve çadırlarda yaşadığını ifade etti.Konvoy, uzun bir yolculuk sonrası Mısır tarafından Gazze'ye giriş yapmak istemiş, bu sırada sınırın her iki tarafında da olaylar çıkmıştı.Mısır güvenlik güçleriyle Ariş Limanı’ndan Gazze'ye geçmek isteyen konvoydakiler arasında da çatışma yaşanmış, Mısır güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu yaralananlar olmuş, sınırın Filistin tarafındaysa açılan ateş sonrası 1 Mısırlı muhafız hayatını kaybetmişti.Olaylar sonrası mısır polisinin eleştirilmesiyle ilgili konuşan Mısır'ın Ankara Büyükelçisi, benzer bir durumda Türkiye'nin de geçişe izin vermeyeceğini ifade etmişti.