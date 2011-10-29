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Yardım kolisinde topuklu ayakkabı

Depremzedelere giden yardım kolilerinden şaşırtan eşyalar çıkıyor. Keremcem de izlenimini TV programında paylaştı.

29 Ekim 2011 03:00

 

 T24- Depremzedelere gönderilen yardım kolilerinin içinden şaşırtan eşyalar çıkıyor. Müzisyen ve oyuncu Keremcem de izlenimini konuk olduğu TV programında paylaştı.



Hürriyet’in haberine göre, “Böyle Bir Şey Var Mı” programına konuk olan Keremcem'den ilginç tespit. Van depreminin ardından izlenimlerini aktaran müzisyen ve oyuncu Keremcem; ‘Depremin ikinci günü oradaydım. Bölgede ciddi anlamda ısınmak için tüp ve katalitik sobaya ihtiyaç var. Yardım kolilerinin içinden topuklu ayakkabı çıkıyor, kullanılmış iç çamaşırı çıkıyor. Bölgede çok sayıda gönüllülere ve kahvaltı malzemesine ihtiyaç var.’ açıklamasını yaptı.



Türk Kızılayı Genel Müdürü Ömer Taşlı, deprem bölgesine yardımların yerinde kontrol ve tasnif edilerek gönderilmesini istedi. Taşlı, "Tasnif edilmemiş malzemeleri halka ulaştıramıyoruz. Bunların burada tasnif edilmesi çok uzun sürecek" diyerek, özellikle giyilmiş ve eski malzemelere ihtiyaç olmadığını bildirdi.

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