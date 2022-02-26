Yardım karşılığı cinsel ilişki iddiaları inceleniyor

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Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı(WFP), Mozambik'te yardım dağıtmakla yükümlü bazı yerel yetkililerin yardımları cinsel ilişki karşılığında verdiği iddialarını inceleyeceklerini bildirdi.

WFP'nin Cabo Delgado bölgesindeki sorumlusu Maurício Bortee, perşembe günü yerel yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Kuzey Mozambik'te yaşayan bazı vatandaşlar, BM'ye bulundukları şikayette toplum liderlerinin gıda yardımları karşılığında kendileriyle cinsel ilişkiye girme teklifinde bulunduğunu ifade etmişti.

Bortee, WFP'nin böyle istismarlara 'sıfır tolerans' gösterdiğini ifade etti.

Cabo Delgado, 2017'den bu yana cihatçı saldırıların hedefi olmuş, bu yüzden bölgede yaşayan birçok insan yerinden olmuştu.