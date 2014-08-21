'Yardım isteyen 5 genci gördük, İDO deniz otobüsünün kaptanı durmadı'

Kumburgaz, Kamiloba sahilinde geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde kiraladıkları deniz bisikletiyle denize açılan 5 gençten halen bir haber alınamadı. Avşa’dan Yenikapı’ya giden İDO feribotundan kaybolan 5 gencin görüldüğü iddia edildi. Milliyet’ten Arif Balkan’ın haberine göre, gençlerin boğuşurken el sallayıp yardım istediğini söyleyen yolcular kaptanı durmamakla suçluyor. İddialara karşı İDO'dan ise basın açıklaması geldi. Yolcuların ihbarını doğrulayan İDO, “Kaptanın yaptığı kontrollerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır” açıklamasını yaptı.

Marmara Denizi’nde kaybolan 5 gencin deniz bisikletiyle açıldıkları gün İDO feribotuyla Avşa’dan Yenikapı’ya gelen yolculardan Recep Çelik ve bazı yolcular, Güzelce açıklarında denizde yardım isteyen birilerini gördü. Çelik’in anlatımına göre dalgalarla boğuşan kişiler el sallayarak fark edilmeye çalışıyordu.

Durumu hemen feribot görevlisine aktardıklarını belirten Çelik daha sonra yaşananları şöyle anlattı: “Güzelce açıklarındayken, bazı yolcular denizde birilerinin olduğunu söyledi. Yerimden kalktım, baktım. Birkaç metre yakınımızda el sallayan, yardım isteyen eller gördük. Fakat dalgalar çetindi. Dalgaların izin verdiği ölçüde 2-3 kez görme şansımız oldu. Ben koşarak kaptan köşküne gittim. Kapıya vurdum açmadılar. Görevli bir personele durumu izah ettim. Personel hızla giderek durumu kaptana iletti.

Gemi mühendisi yolcuyu azarladı

Yerime döndüğümde yolcuların arasından biri bana, ‘Zaten zor gidiyoruz, neden yolcuları panik haline sokuyorsunuz?’ dedi. Görevini sordum, söylemedi. Daha sonra o kişiyi personele sordum. Geminin mühendisi olduğunu söylediler. Gemi dönmedi. Dönmeyince önce Jandarma’yı ardından da Sahil Güvenlik’i aradım. Sahil Güvenlik, gemiyle görüşeceğini ve detaylı bilgi alacağını söyledi. 2-3 saat sonra Sahil Güvenlik’i tekrar aradım” dedi.

Kaptanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na dilekçeyle şikayet eden Çelik, “İDO yardıma gitseydi gençlerin kurtulma şansı vardı” derken, İDO yetkilileri de yolcuların ihbarını doğruladı.

İşte İDO'nun basın açıklaması

İhbarı doğrulayan İDO’dan yapılan basın açıklaması şöyle:

"İDO’nun 17 Ağustos Pazar günkü, saat 17:00 Avşa kalkışlı Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan Kemal Reis-5 deniz otobüsünde, seyir sırasında, bir yolcudan geminin kaptanına bir ihbar ulaşmıştır.

Yolcu tarafından, gemi personeli aracılığıyla kaptana iletilen bu ihbara göre, yolcular geminin açıklarında hareket eden bir şey gördüklerini, bunun içinde insan barındıran bir kayık yahut başka bir araç olabileceğinden şüphe ettiklerini bildirmişlerdir.

Bunun üzerine, zorlu hava şartlarında gerçekleşen deniz yolculuğuna rağmen, kaptan gerek radar, gerekse, dürbün ve gözle tüm kontrollerini gerçekleştirmiştir.

Kaptanın yaptığı kontrollerde herhangi bir bulguya rastlamamış, bunun üzerine kaptan, yolcuların yaptığı ihbarı esas alarak, derhal Kıyı Emniyeti’ni, bağlı sektör Marmara’yı 14. Kanal’dan aramış, bulundukları koordinatı ve ihbar edilen olayın mevkiini bildirmiştir, ihbarın alındığının teyidini yapmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

İDO Basın Müşavirliği"