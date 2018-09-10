Yardım için şehirleri gezen kadınlar, 50 çocuk için sünnet töreni düzenledi

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 8 kadın, oluşturdukları \'Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız\' grubuyla şehir şehir dolaşıp, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. İmkanları dahilinde yardım yapmaya çalışan kadınlar, son olarak Van\'ın Erciş ilçesinde 50 çocuk için toplu sünnet töreni düzenledi.

İzmir\'in Gaziemir ilçesinde yaşamını sürdüren 8 kadın, 2009 yılında, \'Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız\' adıyla gönüllü olarak bir araya geldi. Eşlerinden harçlık alan kadınlar, 9 yıldır Türkiye\'nin birçok kentine gidip, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştı. Ana sınıfı olmayan okullara ana sınıfı, oyun parkı olmayan hastaneye oyun parkı yaptıran; ihtiyacı olanlara kırtasiye ve temizlik malzemesi ile kıyafet ulaştıran kadınların bu kez durağı Van\'ın Erciş ilçesi oldu. Kadınlar, burada dar gelirli ailelerin 50 çocuğu için toplu sünnet töreni düzenledi. Deniz Feneri Meydanı\'nda yapılan sünnet töreni, ailelere büyük mutluluk yaşattı. Grup üyeleri Mine Kapı ve Remziye Dokur, hem ailelere hem de çocuklara ulaşma konusunda kendilerine büyük destek veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar\'a teşekkür etti.

Mine Kapı, Erciş\'te 14\'ücü toplu sünnet şöleni yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, \"Grubumuzun amacı, ülkemizin her yerinde insanlar ile tanışıp kardeşlik, sevgi, gönül köprüsü kurmak. Erciş Devlet Hastanesi için de çocuk oyun parkı kuracağız\" dedi.



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