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Yardım için Japonya'dan gelmişti VAN (A.A)

10 Kasım 2011 06:52

-Yardım için Japonya'dan gelmişti VAN (A.A) - 10.11.2011 - Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Otel'in enkazından yaralı kurtarılan kadının, Japon yardım ekibinden Miyuki Konnai olduğu öğrenildi.  Van merkez ile depremin en çok hasar verdiği Erciş ilçesi ve köylerde çalışma yürüten Japon Association for Aid and Relief (AAR) adlı yardım organizasyonunda görev yapan Yumeka Ota, Miyuki Konnai ve Atsushi Miyazaki, 28 Ekim'den bu yana Van'da bulunuyordu.  Kentte satın aldıkları kurbanlık hayvanları, kesim evinde kestiren Japon yardım ekibi poşetlere koydukları etleri Akköprü Mahallesi'nde evlerinde ve çadırlarda yaşayan depremzedelere dağıtmıştı. Japon yardım ekibinden Yumeka Ota ülkesine dönerken Miyuki Konnai ve Atsushi Miyazaki'nin Van'da kaldığı, Bayram Otel'e yerleştiği öğrenildi.

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