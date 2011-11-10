-Yardım için geldi yaralı kurtarıldı VAN (A.A) - 10.11.2011 - Bayram Oteli enkazından yaklaşık 13 saat sonra Japon yardım organizasyonundan Atsushi Miyazaki'ye ulaşıldı. Van'da dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, yaklaşık 13 saat sonra, Japon yardım organizasyonundan Atsushi Miyazaki'ye ulaştı. Açılan koridordan Atsushi Miyazaki'yi belirleyen ekipler, depremzedeye serum takarak, kalp masajı yaptı. Boyunluk da takılan Miyazaki'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle bulunduğu yerden müdahale edildi. Yaklaşık 15 dakika süren kalp masajının ardından Miyazaki, ambulansa taşındı.