-YARDIM GEMİSİ YAVAŞ İLERLİYOR KUDÜS (A.A) - 14.07.2010 - İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilere yardım götürmek için yola çıkan Moldova bandıralı Libya gemisinin Gazze açıklarında uluslararası sularda yavaş yavaş hareket ettiğini bildirdi. İsrail ordu sözcüsü, yardımı doğrudan Gazze'ye götürme girişiminden vazgeçmeleri için İsrailli yetkililerce uyarılan geminin halen Mısır'a 55, Gazze'ye ise 128 kilometre mesafede, uluslararası sularda olduğunu söyleyerek, geminin takip edildiğini kaydetti. Bu arada geminin rotası hakkında çelişkili haberler geliyor. Uluslararası Kaddafi Yardım ve Kalkındırma Vakfı Başkanı Yusuf Savani, geminin hala Gazze yolunda olduğunu ifade ederken, İsrail'deki haber sitelerinden Ynet, kaptanın İsrailli yetkililere, gemiyi Mısır'a götüreceğini söylediği belirtmişti. İsrailli yetkililer ise gemideki 12 kişilik mürettebat ile Filistin yanlısı 10 eylemci arasında geminin rotası konusunda görüş ayrılığı olduğunu ileri sürüyor.