T24 LogoT24 Logo
Dünya

YARDIM GEMİSİ YAVAŞ İLERLİYOR KUDÜS (A.A)

14 Temmuz 2010 11:59

-YARDIM GEMİSİ YAVAŞ İLERLİYOR KUDÜS (A.A) - 14.07.2010 - İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilere yardım götürmek için yola çıkan Moldova bandıralı Libya gemisinin Gazze açıklarında uluslararası sularda yavaş yavaş hareket ettiğini bildirdi. İsrail ordu sözcüsü, yardımı doğrudan Gazze'ye götürme girişiminden vazgeçmeleri için İsrailli yetkililerce uyarılan geminin halen Mısır'a 55, Gazze'ye ise 128 kilometre mesafede, uluslararası sularda olduğunu söyleyerek, geminin takip edildiğini kaydetti. Bu arada geminin rotası hakkında çelişkili haberler geliyor.  Uluslararası Kaddafi Yardım ve Kalkındırma Vakfı Başkanı Yusuf Savani, geminin hala Gazze yolunda olduğunu ifade ederken, İsrail'deki haber sitelerinden Ynet, kaptanın İsrailli yetkililere, gemiyi Mısır'a götüreceğini söylediği belirtmişti. İsrailli yetkililer ise gemideki 12 kişilik mürettebat ile Filistin yanlısı 10 eylemci arasında geminin rotası konusunda görüş ayrılığı olduğunu ileri sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24