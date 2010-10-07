-YARDIM GEMİSİ ROTA DEĞİŞTİRDİ TEL AVİV (A.A) - 10.07.2010 - Atina'dan Gazze'ye hareket etmeyi bekleyen Libya yardım gemisi rota değiştirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, geminin yükünü Gazze yerine Mısır'ın El Ariş limanına boşaltmasına karar verildiği açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Yunanistan ve Moldova dışişleri bakanlarıyla geminin rotasının değiştirilmesi konusunda ortak görüş sağladı. Açıklamaya göre, Lieberman'ın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Druças ve Moldova Dışişleri Bakanı Iurie Leanca ile ayrı ayrı telefon görüşmelerinde, gemide bulunan 2 bin ton insani yardım ve tıbbi malzemenin Gazze yerine Mısır'ın El Ariş limanına boşaltılması konusunda mutabakat sağlandı. Moldova bayrağı taşıyan geminin Yunanistan'ın Atina limanından çıkış yapması bekleniyordu. Öte yandan geminin organizatörlerinden, her üç dışişleri bakanının aldığı ortak karara henüz cevap gelmedi. Ancak Kudüs'teki kaynaklar, "Moldova hükümetinin şimdiden gemiye Mısır'a yanaşması talimatını verdiğini" iddia etti. İsrail Dışişlerinin açıklamasında, ayrıca İsrail'in Gazze'ye deniz ablukasının kırılmasına hiçbir zaman izin vermeyeceği de vurgulandı. Dün akşam İsrail'in BM Büyükelçisi Gabriela Şalev de BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a Gazze'ye deniz yoluyla giden gemilerin durdurulması çağrısında bulunduğu bir mektup göndermişti. Şalev, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul Başkanı Libyalı Ali Treki'ye de gönderdiği aynı içerikli mektupta, "Gazze yolculuğuna çıkan gemilerin belirtilen niyetlerine rağmen amaçlarının gerçekte çok daha kuşku verici olduğu endişesini taşıyoruz. İsrail defalarca söylediği gibi, insani yardımları mevcut kanallardan Gazze'ye ulaştırmayı garanti etmektedir" demişti.