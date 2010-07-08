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Dünya

YARDIM GEMİLERİYLE İLGİLİ ALINMIŞ BİR KARAR YOK TEL AVİV (A.A)

08 Temmuz 2010 00:26

-YARDIM GEMİLERİYLE İLGİLİ ALINMIŞ BİR KARAR YOK TEL AVİV (A.A) - 07.07.2010 - İsrail Dışişleri Sözcüsü Yigal Palmor,limanlarında bekleyen Gazze yardım gemileriyle ilgili alınmış bir kararı bulunmadığını söyledi. Palmor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in yardım gemilerini, operasyonla ilgili olarak kurulan komisyonun soruşturması bitene dek tutacağı yolundaki haberin kesinlikle doğru olmadığını belirtti. Palmor, gemiler konusunda İsrail ve Türk yetkililerle temas halinde olduklarını ifade ederek, ''İsrail tarafında şu aşamada alınmış bir karar yoktur'' dedi. Gazze yardım gemilerinden Mavi Marmara'ya 31 Mayısta düzenlenen ve 9 Türk'ün hayatını kaybettiği operasyon sonrası, yardım gemilerinde bulunanlar kısa bir süre İsrail cezaevinde tutulduktan sonra, Türkiye'nin girişimiyle toplu halde İsrail'den uçaklarla Türkiye'ye taşınmıştı. Gemiler ise o zamandan bu yana İsrail'in limanlarında bekliyor.

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