Yardım gemileriyle 10 bin mültecinin hayatını kurtardılar

Dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen mülteci krizi konusunda devletlerin ne yapabileceği tartışılırken, yaşanan drama seyirci kalmayıp harekete geçen bireyler de var.

Malta'da yaşayan Catrambone ailesi Denizdeki Göçmenlere Yardım İstasyonu (MOAS) projesi kapsamında şu ana kadar Akdeniz'de 10 binden fazla mültecinin hayatı kurtarıldı.

ABD'li Christopher Catrambone ve İtalyan eşi Regina, "Phoenix" isimli keşif gemileriyle başlattıkları kurtarma operasyonlarını genişletmek için bağış toplamaya başladı.

Derneğe yapılan bağışların kaderini ise Bodrum kıyılarına vuran minik Aylan'ın cansız bedeninin yürek burkan görüntüsü değiştirdi.

Aylan'ın fotoğrafının yayınlanmasının ardından MOAS'a yapılan bağışlar son 24 saatte 15 kat artarken, minik Suriyeli belki de yüzlerce yeni Aylan'ın kurtarıcısı oldu.

MOAS sözcüsü, daha önce genellikle Almanya ve Orta Avrupa ülkeleriyle sınırlı olan bağışların artık tüm dünyadan geldiğini belirtti.

İki insansız hava aracı ve iki şişme bot bulunan 40 metrelik gemide, Sınır Tanımayan Doktorlar derneğinden sağlık görevlilerinin yanı sıra gönüllü kurtarma ekibi hazır bekletiliyor.

Catrambone ailesi tarafından başlatılan ve çığ gibi büyümeye başlayan bu girişime destek vermek için tıklayın...