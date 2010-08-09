-YARDIM GEMİLERİNDEKİ İNCELEMELERE ARA VERİLDİ İSKENDERUN (A.A) - 09.08.2010 - İsrail'in 31 Mayısta Gazze'ye yardım götüren filoya düzenlediği baskından sonra el koyduğu ve Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limana getirilen 3 Türk gemisinde inceleme yapan bomba uzmanı ekiplerin ardından, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ve 3 savcı incelemeye ara verdi. Alınan bilgiye göre, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan başkanlığındaki 3 savcı, Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi ve diğer bazı yetkililerin limanda bulunan ''Mavi Marmara'' gemisinde sabah saatlerinde başladığı incelemeye ara verildi. İnceleme sırasında İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı avukatları da bulundu. Havanın kararmasıyla incelemeye ara veren ekibin, işlemleri yarın sürdüreceği bildirildi. Bu arada baskın sırasında gemide bulunan gazeteciler Halil Bilek ve Mediha Olgun da olayların görgü tanığı ve mağduru olarak gemiye çıkarak yetkililerin bazı sorularını yanıtladı. Gemiye çıkan avukatlardan Gülden Sönmez, inceleme sırasında yerde kırılan gözlükleri, Gazze'de çocuklara verilmek üzere götürülen bebekleri ve kurşun izlerini gördüğünü belirterek, ''Yaklaşık 70-80 tane kurşun izi ve kanlı koltukları gördüm. Saldırı sırasında ben de oradaydım. Akan kandan ayaklarımız kayıyordu. Kısacası kırılan kalpleri gördüm'' dedi. -CENGİZ AKYÜZ'ÜN YELEĞİNDE KURŞUN İZİ- Mavi Marmara gemisine çıkan avukatlardan olan ve ismini açıklamayan kişi ise saldırı sırasında yaşamını kaybeden yardım gönüllülerinden İskenderunlu Cengiz Akyüz'ün olay sırasında üzerinde olan yeleğini bulduklarını söyledi. Kurşun izi bulunan yeleğe Cumhuriyet Savcılığı tarafından delil olarak el konduğunu belirten avukat, ''Yapılan otopsi ile yelekteki kurşun izi birbiriyle örtüşüyor. Yelekteki iz, Akyüz'e çok yakın mesafeden ateş edildiğini gösteriyor'' dedi. Gemiye çıkan diğer avukat Selçuk Kar da geminin ikinci katında bulduğu Kur'an-ı Kerim'i beraberinde getirdi. Gemiye çıkan ve bilirkişi olarak görevlendirilen Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi gemi mühendisi Farabi Cihan Bozcuk, makine dairesinde inceleme yaptığını söyledi. Bozcuk, görünüşte tahribat göremediğini belirterek, ''Ancak her şey geminin motorlarının çalışması sırasında belli olur'' dedi. Gazeteciler Halil Bilek ve Mediha Olgun da gemide çok iyi bir temizlik yapıldığını gözlemlediklerini söyledi.