-YARDIM GEMİLERİNDE BM İNCELEMESİ BAŞLADI İSKENDERUN (A.A) - 25.08.2010 - BM İnsan Hakları Heyeti'nden iki görevli, beraberindeki iki tercüman ile 31 Mayısta Gazze'ye yardım götüren filoya düzenlenen baskından sonra İsrail'in el koyduğu ve daha sonra İskenderun Limanına çekilen ''Mavi Marmara'', ''Defne – Y'' ve ''Gazze'' adlı 3 Türk gemisinde incelemelerine başladı. Hatay Havaalanına gelen BM görevlileri, öğle saatlerinde karayoluyla geçtikleri İskenderun ilçesinde, Kaymakamı Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Yaklaşık yarım saatlik görüşmenin ardından, İskenderun Limanı A Kapısından limana giren BM İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, gemilerin bulunduğu büyük iskeleye geçti. Heyet, daha sonra, Kaymakam Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Liman Başkanı Ali Basut, Emniyet Müdürü Yusuf Cinel ve İHH Vakfı yöneticilerinin de katılımıyla inceleme çalışmalarına başladı. Çalışmaların yarın da sürmesinin beklendiği öğrenildi.