-YARDIM GEMİLERİ MİSRATA'YA YANAŞAMIYOR" TUNUS/KAHİRE (A.A) - 27.04.2011 - Libya'nın Tunus sınırına yakın bölgede, topçu ve havan topu sesleri duyulduğu bildirildi. Görgü tanıkları AFP'ye yaptığı açıklamada, Libya ile Tunus arasındaki geçiş noktası olan Rascedir'in 200 kilometre güneyinde yer alan Dehiba sınır kapısı civarından, yoğun topçu ve havan topu sesleri geldiğini belirtti. Sınırın Tunus tarafında taksicilik yapan bir kişi, bombardıman sesinin en çok sınıra yakın Libya tarafındaki dağlık bölgeden geldiğini söyledi. Bir Batılı askeri kaynak ise, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, dağlık bölgede toplandığını ifade etti. Tunus güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Kaddafi'ye bağlı askerlerin, Dehiba'nın 8 kilometre güneyinden Tunus toprağına girerek muhalifleri arkadan çevirmeye kalkıştıklarını, ancak Tunuslu güvenlik güçlerinin Libyalı askerlerin bu girişimine engel olduğunu kaydetti. Öte yandan muhaliflere ve Batılı askeri kaynaklara göre, bugün öğleden sonra Dehiba'nın 50 kilometre doğusunda bulunan Nalut kentinin çevresinde, Kaddafi güçleriyle muhalifler arasında çatışmalar meydana geldi. -LİBYA MUHALEFETİ- Bu arada muhalefetin sözcüsü Ahmed Hasan, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin bombardımanı yüzünden yardım gemilerinin Misrata Limanı'na yanaşamadığını söyledi. Hasan, saldırıların, gemilerin Misrata'daki yaralıları almak için limana girmesini engellediğini dile getirdi. Sözcü, bazı gemilerin insani yardım kuruluşlarının sağladığı yardımları boşaltmak için beklediğini kaydetti.