'Yardım gemileri Güney Kıbrıs'ta Türkiye tarafından denetlensin'

T24 - AB Dışişleri Temsilcisi Ashton’a mektup yollayan Hamas, Gazze’ye ablukanın kırılabilmesi için bazı öneriler sundu. Buna göre Gazze’ye yardım taşıyan gemiler Türkiye’nin tanımadığı Kıbrıs Rum Kesimi’nin Larnaka ile Mısır’ın El Ariş Limanı’nda kontrolden geçirilebilir. Denetimi de AB ile Türk yetkililer yapabilir.



Hürriyet gazetesi yazarı Cansu Çamlıbel'in haberine göre; Hamas yönetiminin, Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’a gönderdiği mektupta, Gazze üzerindeki ablukanın kırılması için bir dizi öneri sunuldu. Mavi Marmara baskınının ardından Gazze’deki fiili Hamas hükümetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yusuf tarafından kaleme alınan mektupta, yardım götüren gemilerin Gazze’ye varmadan önce aranması için önerilen ara istasyonlar arasında, Mısır’daki El Ariş’in yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Larnaka Limanı da yer aldı. Ara istasyonlardaki denetim faaliyetlerinin ise AB’den ya da Türkiye’den yetkililerin denetiminde yapılabileceği belirtildi. Larnaka önerisine AB içinde sıcak bakılması durumunda bile Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanımayan Türkiye’nin bu tür mekanizmaya katılması mümkün görünmüyor. Ankara bu konuda kapsamlı bir çözüm istiyor. Hamas’ın mektubu özetle şöyle:





Tek yol deniz



“Gazze ablukasını kırmak isteyen masum insanların trajik ölümü ile sonuçlanan olayların ardından, Gazze hükümeti olarak AB’ye pratik bazı öneriler sunmak istiyoruz. Gazze filosu Mısır ve İsrail’deki sınır kapıları kapalı olduğu için denizden yola çıktı. İsrail Genelkurmayı’nın silah kaçakçılığı riski nedeni ile Gazze’ye gemilerin yanaştırılmaması yönündeki söylemi sahtedir. İsrail ve Mısır kapıları açsa, yasadışı herhangi bir şeyin Gazze’ye geçmesini engelleyebilir. Ancak Ortadoğu dörtlüsünün İsrail ve Mısır’a kapıları açık tutmaları konusunda baskı yapmak istemediği varsayarsak, ihtiyaç duyulan malzemeleri almak için tek yol deniz.



Gazze hükümetinin önerisine göre, uluslararası gemiler, yanaşabilecekleri bir ya da iki limanda AB ya da Türk gözlemciler tarafından arandıktan sonra Gazze’ye yola çıkabilirler. En uygun limanlar, Kıbrıs’taki Larnaka ve Mısır’daki El Ariş’dir. Bir de İsrail sınırında bozulmaya terk edilen dayanıksız mallar için bir depoya ihtiyaç var. Kıbrıs’a ya da Antalya’ya kurulacak depodan, düzenli seferler yapılırsa ekonomimizin toparlanması için bir fırsat doğar.”





Kaçakçılık biter



Deniz kuşatmasının sonlandırılmasının, Gazze’deki ablukanın diğer önemli boyutu olan insani boyutunu kapsamadığına işaret ededilen mektupta şu ifade yer aldı:



“İsrail ve Mısır’daki sınır kapıları açılmadıkça Gazze halkı büyük bir cezaevinde hapis olarak kalacak. Sınır kapılarının açılması ve denizdeki ablukanın kaldırılması, malların Gazze’ye kontrolsüz ve kaçak olarak sokulduğu tünel ekonomisine bir son verecektir. Bu soruna hızlı bir çözüm bulunması, yasadışı cezalandırılan 1.7 milyon insanın geleceği için çok önemlidir. Bu, barış süreci ile Filistin içindeki uzlaşmanın şansını yükseltecek bir normalleşme adımı olabilir.”



“Her türlü konuyu direkt ya da dolaylı görüşmeye hazırız” diyen Hamas, AB’den devreye girmesini istedi.







