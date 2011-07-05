-YARDIM FİLOSUNDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR GİRİT (A.A) - 05.07.2011 - Gazze'ye giden filoda yer alan ve limandan izinsiz çıkan Kanada gemisi "Tahrir"'in Yunan SAT komandolarınca limana çekilmesinden sonra, gazeteci ve aktivistlerin gemiyi terk etmesine yaklaşık 15 saattir izin verilmiyor. Yunanistan'ın Girit adasına bağlı ST-Nicolas limanında 12 gündür bekleyen ve dün izinsiz olarak Gazze'ye gitmek üzere limandan çıkan Tahrir'in, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri ve SAT komandolarınca gemiye düzenlenen operasyonun ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bulunduğu limana getirilmesi sonrasında gemide bulunan 11 gazeteci ve 36 aktivistin bekleyişi sürüyor. Gemiden çıkmalarına izin verilmeyen ve elektrikleri kesilen gemide yaklaşık 15 saattir bekleyen gazeteciler ve aktivistler, zaman zaman Yunanlı görevlilere tepki gösteriyor. -YUNANLILARDAN ANLAMLI DESTEK- Geminin çekildiği limanda toplanan çok sayıda Yunanlı da gemidekilere oturma eylemiyle destek verdi ve sık sık "Özgür Gazze" ve "özgür Yunanistan" sloganları attı. Rıhtıma yakın evlerde oturan Yunanlılar da evlerinin pencerelerinden zafer işareti yaparak aktivistlere destek oldu. SAT komandoları limandan oturma eylemi yapan Yunanları liman dışına çıkardı. Bu arada aktivistler, iki katlı geminin alt katında bulunan gazetecilerin haberlerini ve fotoğraflarını geçebilmeleri için sahil güvenlik ekiplerinin gazetecilerin bulunduğu bölüme girmesine izin vermiyor. Gemide bulunan gazetecilerin büyük bir bölümü iç çamaşırları ve çantalarındaki özel bölmelerde gizledikleri fotoğraf ve görüntüleri Yunanlı meslektaşlarının yardımıyla limandan dışarı çıkartarak yayına vermeye başladı. Atina'dan çok sayıda gazetecinin de meslektaşlarına destek amacıyla bölgeye geleceği açıklandı. Gemide yolculuk edecek gazeteciler ve çalıştıkları basın kuruluşları şöyle: Alexandra Szacka (CBC-Kanada), Amira Hass (Haaretz-İsrail), Charlotte Lund (ModKraft-Danimarka), Jesse Rosenfeld (Now Magazine-Kanada), Hassan Gani (Press TV-İran), Adam Apostol (Press TV-İran), Jim Rankin (Toronto Star-Kanada), Peter Wolter (Junge Welt-Almanya), Daria Aslamova (Komsomolskaya Pravda-Rusya) ve Kenan Gürbüz (Anadolu Ajansı-Türkiye) -LİMANDAN ÇIKIŞ PLANININ AYRINTILARI- Gazze filosunun organizatörleri açıklamalarında, limandan çıkmak için bir süredir hazırlık yaptıklarını anlatarak şöyle dediler: "4 aktivisti ve geminin Yunanlı kaptanını limanda bırakarak Yunanlı Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkatini çekmemeye çalıştık ve aniden gemiyi önceden belirlediğimiz arkadaşlarımız çalıştırdı ve limandan çıktık. 2 aktivist arkadaşımız ise bindikleri kanoyla sahil güvenlik botunun çıkışını engelleyerek bize zaman kazandırdı. SAT komandolarının gemiye çıkışını geciktirmek için gemin her yerini balıkçı ağlarıyla kapladık, kaptan köşküne giden koridorlara yattık, kaptan köşkünü ele geçiren SAT komandolarının görüş açısını engelledik ve uzun süre gemiyi onlara teslim etmedik. Gazze'ye gitme kararlığımızı bu olayla tüm dünyaya gösterdik."