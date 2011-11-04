-Yardım filosu yoluna devam ediyor GAZZE (A.A) - 04.11.2011 - Gazze ablukasını delmek için yola çıkan filonun, İsrail'in geri dönme ya da yolunu değiştirme talebini reddettiği bildirildi. İsrail ordusunun açıklamasında, ''Tekneler, güvenlik amaçlı deniz ablukası altındaki alana doğru ilerliyor'' denildi. Öte yandan Filistin medyasına göre, İsrail savaş gemilerinin, filoya varış noktalarını sorması üzerine, 'insanlığın vicdanına' cevabını aldı. Sorunun tekrarlanması üzerine, 'insanoğlunun iyileştirilmesine' cevabı geldi. Ayrıca gemilerle Gazze'ye 48 mil kala irtibata geçildiği, aktivistlerin işbirliğine gitmek istemediği bildirildi.