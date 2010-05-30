Yardım filosu Gazze yolunda

T24 - "Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım" kampanyası kapsamında Kıbrıs'ın güneyinde bekleyen ve 20 saat sonra İsrail açıklarına ulaşması beklenen 6 gemi yeniden Gazze'ye doğru hareket etti. Özgürlük filosuna karşı, İsrail donanması da Hayfa'da gemileri durdurmak için hazır bekliyor.





Kıbrıs'ın 30 mil güneyinde bekleyen "Mavi Marmara" gemisi ile diğer 5 gemi, TSİ 15:45 sıralarında Gazze'ye doğru yola çıktı. Gemilerin, yaklaşık 20 saat sonra İsrail'in tatbikat yaptığı alana yaklaşması planlanıyor.





Yola çıkmadan önce Avrupa'dan gelen parlamenterlerle birlikte gemideki basın merkezinde toplantı düzenleyen İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in daha önceden tatbikat alanı olarak ilan ettiği bölgeyi biraz daha genişlettiğini ve 68 mile çıkardığını ve şu anda burada atış talimi yaptığını söyledi.





Yıldırım, "İsrail'in bu organizasyonu tüm dünyaya duyurduğunu, bunun için de kendilerine teşekkür ettiğini" belirtti.





Almanya'dan gelen milletvekili Annelte Groth da "İnanıyorum ki hep birlikte Gazze'ye gireceğiz. Bir milletvekili olarak, insan haklarının çiğnendiği her yerde bulunmam gerektiğini düşünüyorum" dedi.





Almanya'dan gelen diğer milletvekili Inge Höger de bir parlamenter olarak dünyadaki bütün savaşların sona ermesi gerektiğini söylemek istediğini söyleyerek, Gazze'deki ambargonun kalkması gerektiğini belirtti.







İsrail donanması Hayfa'da bekleyişte







Yedioth Ahronoth'un haberine göre de son üç gündür, İsrail donanmasına ait 3 füze gemisinin Hayfa limanında demirlediğini bildirdi. Gemilerde İsrail donanmasına ait seçkin "Şayetet 13" komando birlikleri, donanma subayları ve istihkamcılar yer alırken, gemilere müdahaleyi görüntüleyip basına dağıtacak İsrail Savunma Kuvvetleri sözcülüğünden görevli personel de hazır bulunuyor.





İsrail donanması, çok geniş çapta güç kullanmaya gerek kalmayacağı ve kaptanlarının uyarılmasının ardından gemilerin çekileceği umudunu taşıyor. Ancak aksi halde "Şayetet 13" birliklerinin güç kullanarak gemiyi ele geçirmeye hazır olduğu da belirtiliyor. Donanma subayları, gemilerin kontrolünü ele alıp donanmanın talimatları doğrultusunda hareket edecek.

