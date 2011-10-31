Yardım dolu yüzlerce TIR bekletiliyor



T24 - Van depreminin üzerinden 8 gün geçti. İlk günlerde yaşanan can telaşı şimdi yaraları sarma telaşına dönüştü. Arama kurtarma çalışmalarına verilen ağırlık yerini Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardımların ‘tasnifi ve dağıtımı’ işine bıraktı. Van Vali Yardımcısı Atay Uslu’nun bölgeye günde 150 yardım TIR'ı giriyor. 400 kişi bu yardımlarını tasnif etmeye çalışıyor" dedi.













Van Vali Yardımcısı Atay Uslu’nun verdiği bilgilere göre, Van ve Erciş’e günde ortalama 150 TIR geliyor. Van’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde 24 saat hareketlilik var. Önceki gece saat 21.30 sularında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker canlı yayından çıkarken, Van Valisi Münir Karaloğlu başka bir odada yabancı bir heyetle görüşüyor. Mühendisler, harita üzerinde sokak sokak hasarlı binaları işaretliyor, bir salonsa 22.00’de yapılacak toplantı için hazırlanıyor. Bu toplantıda yardımların nerelere, nasıl dağıtılacağı planlanıyor.



Van’a bugüne kadar gönderilen yardımların ne kadar olduğu bilinmiyor. Ancak tahminlere göre 1000’den fazla TIR geldi. TIR şoförleri belirli noktalarda bekliyor. Ankara’dan gelen şoförler üç gündür malzemelerin indirilmediğini anlatıyor. Bazı kriz merkezlerinde TIR’lar uzun kuyruklar oluşturmuş durumda.



Bunlardan biri de belediyenin deposu. BDPli Van Belediyesi, yardımlarını organize sanayi bölgesinde koordine ederek dağıtıyor. Burada da onlarca TIR malzemeleri boşaltmak için bekliyor. Radikal gazetesinin haberine göre, Van Belediyesi ile Valilik gelen yardımların koordinasyonu konusunda bağımsız hareket ediyor.







Valilik: Sonra gönderin





Gelen yardımların büyük bir bölümü karışık koliler içinde. Hangisinde ne olduğu belli değil. En zor iş tasnif. Valiliğe gelen yardımların depolandığı yerde 400 kişi yardımları birbirinden ayırıyor. Yardım malzemelerinin tasnifini yapan görevliler özellikle eskimiş eşyalara dikkat çekiyor.





Gıda, ayakkabı gibi bölümlerden biri de eski eşyaların direkt ayrıldığı çöp bölümü. Bazı ayakkabılar yırtık, bazı elbiseler giyilemeyecek kadar eski, bazıları ise kirli. Vali Yardımcısı Uslu, Van’a yardım göndermek isteyenlere bir çağrı yapıyor: “Sorduklarında şu anda göndermeyin diyorum. Taahhütlerini alıyorum. Sonraki bir tarihte gönderin diyorum. Her gün en az 150 TIR geliyor. Bu 10 gün sürse, bu Van’ın 3 yıllık ihtiyacı demek.”





Van'da kiralar arttı, göç başladı





7.2’lik depremin ardından Van’dan göç başladı. Hasarlı evlerinden çıkarabildikleri eşyaları kamyonlara yükledikten sonra kentten ayrılan depremzedeler gözü yaşlı veda ediyor. Kiralık arayanlar ise tek katlı müstakil evler ve TOKİ konutlarında ev bulmaya çalışıyor. Emlakçılar, bölgedeki kiraların ilk etapta yüzde 30 oranında arttığına dikkat çekiyor.





Enkaz geçm kaynağı oldu





Enkazdan çıkarılan molozlar kamyonlar yeni bir geçim kaynağı oluşturdu. Vatandaşlar, Erciş’in 10 km dışındaki bir alanda toplanan moloz yığınlarını balyozlarla parçalayarak demir parçalarını hurdacılara 30 liraya satıyor. 9 yaşındaki Duygu Aydın günde 10 lira kazanıyor. Kazandığıyla kendine kıyafet ve hikâye kitabı alacak.







