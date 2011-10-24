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Yardım dağıtımları devam ediyor VAN (A.A)

24 Ekim 2011 21:58

-Yardım dağıtımları devam ediyor VAN (A.A) - 24.10.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde, depremzede vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor. Erciş Kaymakamlığı binası önünde oluşturulan çadırlarda depremzede vatandaşlara su, ekmek, sandviç dağıtımı yapılıyor. İnsani Yardım Vakfı tarafından aynı yerde kurulan çadırda da, vatandaşlara su ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Ayrıca Erciş Stadyumu'nda Kızılay tarafından kurulan Çadırkent'te kalan vatandaşlar için ikram arabası oluşturuldu. Bu arabadan vatandaşlara çay, sandviç, sıcak yemekler veriliyor.  Yine çeşitli sivil toplum kuruluşları ve dernekler tarafından depremzedelere yönelik olarak sıcak yemek ile çeşitli gıda ve giyecek yardımları yapılmaya da devam ediliyor.  Bu arada Van'da doğal gaz dağıtımını yapan AKSA Doğalgaz'dan yapılan yazılı açıklamada, Van'da deprem felaketinin ardından doğal gaz arzının kesintisiz sürdüğü belirtildi. Yalnız hasarlı bina ve sokaklarda önlem amaçlı olarak uygulanan gaz kesintilerinin ise yapılan tetkiklerin ardından gaz vermeye engel bir durum teşkil etmeyen binalarda yeniden sağlandığı açıklandı.

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