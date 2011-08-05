-YARDIM DAĞITIMINDA KARGAŞA: 10 ÖLÜ MOGADİŞU (A.A) - 05.08.2011 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da, açlık kurbanları için gıda yardımı dağıtılırken çıkan kargaşada 10 kişi yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları, Badbaado kampında Dünya Gıda Programı'nın (DGP) sağladığı acil gıda yardımı askerler ve kamp sakinleri tarafından yağmalanırken çıkan çatışmada 15 kişinin de yaralandığını söyledi. Görgü tanıkları, 7 kişinin kampta, 3 kişininse dışarda kaçarken öldüğünü belirterek, ölenlerin çoğunun mülteci olduğunu ifade etti. Kamptakiler, yardımları hem askerlerin hem de kamptakilerin yağmaladığını belirtiyor.