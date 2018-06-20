Yardım bahanesiyle çocuğa istismarda bulunan hurdacıya 10 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Irak uyruklu kız çocuğu M.A.\'ya (8) yardım etme bahanesiyle apartman merdivenlerinde istismarda bulunduğu iddia edilen Suriye uyruklu hurdacı Ahmed Selmu Ahmed (30), \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen Nisan ayında Hacılar ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu hurdacı Ahmed Selmu Ahmed, iddiaya göre, yardım etme bahanesiyle Irak uyruklu M.A. ve görme engelli dayısı Rasaal M.\'nin yanına geldi. M.A. ve dayısının kaymakamlıktan aldıkları yardım malzemelerini oturdukları apartmana kadar taşıyabileceğini söyleyen Ahmed, apartman merdivenlerinden çıkarken kız çocuğuna elle istismarda bulundu. Şikayet üzerine yakalanan Ahmed Selmu Ahmed tutuklanarak cezaevine konuldu.

5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davada tercüman eşliğinde ifade veren sanık Ahmed Selmu Ahmed, cinsel istismarda bulunmadığını, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, sanığı \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.