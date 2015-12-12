4 yıl önce yardım amacıyla Türkiye'ye gelen Gürcistan uçağı unutuldu

Van depremi sonrası Gürcistan'dan Erzurum'a yardım malzemesi getiren uçak, 4 yıldır Erzurum Havaalanı'nda bekletiliyor. Erzurum’a inişinin ardından kaza geçiren ve hasarın giderilememesi nedeniyle yıllardır Türkiye’de kalan uçak yardım amaçlı gelmiş olmasaydı, işleticisine 2 milyon 42 bin 720 lira konma ve konaklama ücreti fatura edilecekti.

Hürriyet’te yer alan habere göre; 23 Ekim 2011'de Van'da meydana gelen depremin ardından pek çok ülkeden depremzedeler için gönderilen yardım malzemeleri için bölgeye en yakın havaalanı olan Erzurum'dan hava köprüsü kuruldu. Erzurum Havaalanı'na çok sayıda ülkeden uçaklarla gönderilen çeşitli yardım malzemeleri, buradan da karayoluyla deprem bölgesine ulaştırıldı.

Gürcistan'dan da 30 Ekim 2011'de çadır yüküyle havalanan ve gece saatlerinde Erzurum Havaalanı'na inen SKY Georgia Airlines firmasına ait Ilyushing Il-76TD tipi nakliye uçağı, yükünü boşaltmasının ardından parka çekildiği sırada Kırgızistan uçağının kanadının çarpması sonucu hasar gördü. Uçağın kokpit bölümünde oluşan kaza sonrası gerekli tüm işlemler yapılan Gürcistan uçağı, hasarı giderilinceye kadar parka çekildi.

Sigorta şirketiyle sorun yaşandı

Erzurum Havaalanı'nda 4 yıl önce parka çekildiği noktada bekleyişini sürdüren ve kokpit bölümünün üzeri örtülen uçakla ilgili bu sürede yapılan tüm yazışmalar ise uçağın sigorta şirketiyle yaşanan sorun nedeniyle sonuçsuz kaldı. Yardım amaçlı gelmesi nedeniyle konma ve konaklama ücreti alınmayan uçak, deprem sonrası yardım amaçlı gelmiş bir uçak olmasaydı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ücret tarifesi gereği işleticisine ton başına günlük 2,5 Euro konaklama ücreti fatura edilmesi gerekecekti.

Ilyushing Il-76TD tipi uçağının yaklaşık 170 tonluk olduğu düşünüldüğünde, uçağın günlük konaklama ücreti 425 Euro’ya, yıllık ise 155 bin 125 Euro’ya karşılık gelecekti. Uçağın, 12 Aralık 2015 itibarıyla 4 yıl 42 gündür havaalanında konakladığı dikkate alındığında işleticisine maliyeti 638 bin 350 Euro, yani 2 milyon 42 bin 720 lira olacaktı.