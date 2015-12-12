T24 LogoT24 Logo
Gündem

4 yıl önce yardım amacıyla Türkiye'ye gelen Gürcistan uçağı unutuldu

170 tonluk uçak yardım amacıyla gelmiş olmasaydı 2 milyon 42 bin 720 liralık konaklama faturası çıkacaktı

12 Aralık 2015 18:15

Van depremi sonrası Gürcistan'dan Erzurum'a yardım malzemesi getiren uçak, 4 yıldır Erzurum Havaalanı'nda bekletiliyor. Erzurum’a inişinin ardından kaza geçiren ve hasarın giderilememesi nedeniyle yıllardır Türkiye’de kalan uçak yardım amaçlı gelmiş olmasaydı, işleticisine 2 milyon 42 bin 720 lira konma ve konaklama ücreti fatura edilecekti.

Hürriyet’te yer alan habere göre; 23 Ekim 2011'de Van'da meydana gelen depremin ardından pek çok ülkeden depremzedeler için gönderilen yardım malzemeleri için bölgeye en yakın havaalanı olan Erzurum'dan hava köprüsü kuruldu. Erzurum Havaalanı'na çok sayıda ülkeden uçaklarla gönderilen çeşitli yardım malzemeleri, buradan da karayoluyla deprem bölgesine ulaştırıldı.

Gürcistan'dan da 30 Ekim 2011'de çadır yüküyle havalanan ve gece saatlerinde Erzurum Havaalanı'na inen SKY Georgia Airlines firmasına ait Ilyushing Il-76TD tipi nakliye uçağı, yükünü boşaltmasının ardından parka çekildiği sırada Kırgızistan uçağının kanadının çarpması sonucu hasar gördü. Uçağın kokpit bölümünde oluşan kaza sonrası gerekli tüm işlemler yapılan Gürcistan uçağı, hasarı giderilinceye kadar parka çekildi.

 

Sigorta şirketiyle sorun yaşandı

 

Erzurum Havaalanı'nda 4 yıl önce parka çekildiği noktada bekleyişini sürdüren ve kokpit bölümünün üzeri örtülen uçakla ilgili bu sürede yapılan tüm yazışmalar ise uçağın sigorta şirketiyle yaşanan sorun nedeniyle sonuçsuz kaldı. Yardım amaçlı gelmesi nedeniyle konma ve konaklama ücreti alınmayan uçak, deprem sonrası yardım amaçlı gelmiş bir uçak olmasaydı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ücret tarifesi gereği işleticisine ton başına günlük 2,5 Euro konaklama ücreti fatura edilmesi gerekecekti.

Ilyushing Il-76TD tipi uçağının yaklaşık 170 tonluk olduğu düşünüldüğünde, uçağın günlük konaklama ücreti 425 Euro’ya, yıllık ise 155 bin 125 Euro’ya karşılık gelecekti. Uçağın, 12 Aralık 2015 itibarıyla 4 yıl 42 gündür havaalanında konakladığı dikkate alındığında işleticisine maliyeti 638 bin 350 Euro, yani 2 milyon 42 bin 720 lira olacaktı.

ETİKETLER

uçakgürcistanvan depremierzurumkonaklamafatura

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24