Yardım almaya gelen Suriyeliler ezilme tehlikesi geçirdi

Şanlıurfa'da Suriyelilere, kışlık ayakkabı ve kıyafet yardımı izdihama yol açtı. Giysi yardımından yararlanmak isteyen Şanlıurfalı vatandaşların da girdiği ve sık sık izdihamın çıktığı kuyrukta bulunan kadın ve çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Suriye’deki iç savaştan kaçarak kente sığınan ve kiraladıkları evlerde yaşamını sürdüren 15 bin Suriyeliye kışlık ayakkabı ve kıyafet yardımı yapıldı.

Yardımın yapılacağı haberini alan binlerce Suriyeli, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan eski müze binası önünde kuyruğa girdi. Bu sırada kalabalığı gören ve yardım yapılacağını öğrenen bazı Şanlıurfalılar da kuyruğa girerek, dağıtımdan yararlanmak istedi.

Arapça ve Kürtçe anons yapıldı

DHA'dan Ömer Pınar imzalı habere göre, görevliler, yardımların sadece Suriyelilere yönelik olduğunu Arapça ve Kürtçe anonslar yaparak duyururken, bir an önce içeri girmek isteyenler birbirini itince, izdiham yaşandı. Bazı kadın ve çocukların ezilme tehlikesi geçirdiği dağıtımda, kalabalıkla baş edemeyen görevliler de çuval ve kutular içerisindeki ayakkabılar ile kıyafetleri bırakarak beğendiklerini almalarına izin verdi.

Kalabalıkta bulunan yüzlerce kişi çuval ve kutulardan rastgele aldıkları ayakkabı ve kıyafetler ile evinin yolunu tuttu.