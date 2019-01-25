T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yardım almaya gelen kadının cüzdanını çaldılar

Yankesicilik yapan 2 kişi tutuklandı

25 Ocak 2019 12:49

Gaziantep'te, yardım başvurusu için sıra bekleyen kadının, cep telefonu ve cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan 2 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı. Şahinbey Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda yardım başvurusu için gelen kadın, cüzdan ve telefonunun çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vakfa ait güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.

Görüntülerde bir yankesicinin, yardım başvurusunda bulunmak için sıra bekleyen kadının, cep telefonu ile cüzdanını çaldığı ardından da beraberindeki arkadaşıyla kaçtığı görüldü. Görüntülerdeki şüphelilerin M.F.K. ve A.F. olduğu tespit edildi. Adresleri belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Daha önce 4 ayrı yankesicilik olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

ETİKETLER

yankesicihırsızlıkhaberaçıklama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24