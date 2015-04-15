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Yardım alamadığı için kendisini valilik önünde yaktı

'Yeşilyurt Sosyal Yardımlaşma Vakfı hakkında şikayet başvurusu yaptım, valiliğe dilekçe verdim, niye kimse soruşturma açmıyor?'

15 Nisan 2015 16:37

Malatya'da bir kişi yardım yapılmadığını öne sürerek valilik önünde kendisini ateşe verdi. Vali Süleyman Kamçı, alevler içinde kalan vatandaş söndürüldükten sonra yanına giderek, kendisine yardım yapılacağını söyledi ve ‘bir daha kendisini yakmaması’ için söz aldı.

Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde oturan Ali Özbay, Malatya Valiliği önünde 5 yıldır alamadığı engelli maaşının 1 ay önce yeniden bağlandığını, ancak borçları olduğunu ve evinde yiyecek hiçbir gıda maddesi bulunmadığını belirterek görevlilere tepki gösterdi. Özbay, "Yeşilyurt Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlileri hakkında şikayet başvuru yaptım ancak sonuç alamadım. Valiliğe dilekçe verdim. Hiç haber vermediler. Niye kimse soruşturma açmıyor?" dedi.

Yanında getirdiği pet şişe içerisindeki benzini üzerine döken Ali Özbay, daha sonra çakmakla kendini ateşe verdi. Üzerindeki eşyalar kısa sürede yanan Özbay bir süre sonra yere yatarak alevleri söndürmeye çalıştı. Ancak alevler durmayınca üzerindeki montu çıkarıp attı. Çevredeki meraklı vatandaşlar yardımına koştu. Vatandaşlar, üzerlerindeki elbiselerle söndürmeye çalıştı. Vatandaşların çabalarıyla yangın söndürüldü. Daha sonra valilik binasından yangın söndürme tüpüyle gelen bir görevli müdahale etti. Vücudunun bir kısmı yanan Özbay yere yatarak sağlıkçıları beklemeye başladı. 

Bu sırada olayı duyan Vali Süleyman Kamçı olay yerine gelerek Özbay ile konuştu. Vali Kamçı’ya derdini anlatan Özbay, "Bana gıcık oluyorlar, yardım yapmıyorlar. Ben kaymakamlık önünde de kendimi yaktım." dedi. Vali Kamçı, "Sana maaş bağlanmış." dedi. Özbay, "5 yıldır maaş alamıyordum. 1 ay oldu ilk maaşımı aldım. Ancak onunla ancak borçlarımı ödedim. Evim kira. Ev abimin. O ‘evi satarım’ dediği için kira veriyorum. 2 bin liraya yakın borcum var." ifadelerini kullandı. Vali Kamçı, borçlarını ödediğinde bir daha kendini yakmayacağına ilişkin söz istedi. Kamçı, "Borçlarını, borçlu olduğun kişiyi valiliğe getirerek direkt ödeyeceğiz. 300 lira da kira yardımı yapacağız. Ondan sonra da adam olacaksın. Ancak sen bir daha kendini yakmayacağına dair basının ve herkesin önünde söz veriyor musun?" diye sordu.

Özbay, kira borcuyla birlikte borçları ödenirse söz verdiğini dile getirdi. 

Bu konuşmaların ardından 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler vatandaşların yardımıyla Özbay’ı sedyeye koyarak ambulansa taşıdı. Özbay, Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özbay, daha sonra yanık ünitesi bulunan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. 



Aynı kişinin ikinci kendini yakma eylemi



Ali Özbay, 29 Ocak 2015 tarihinde de Yeşilyurt Kaykamamlığı önünde kendini ateşe vermişti. Özbay'a o eyleminde kısa sürede müdahele edilmişti. Bu kez müdahale uzun sürünce vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu öğrenildi.

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