Yarbay'ın 'zaman ayarlı' teslimiyeti!

Ergenekon zanlısı Yarbay Mustafa Dönmez, Merkez Komutanlığı'na teslim olup Askeri Mahkemece tutuklanmasını sağlamakla hem kendisi hem Genelkurmay hem de Ergenekon davasının diğer sanıkları için önemli sonuçlar doğuracak bir adım attı.



1 Yarbay Mustafa Dönmez tutuklandığında Zir Vadisi'nde arama başlamamıştı. Bu yüzden Sapanca'daki silah ve mühimmattan tutuklandı



2 Dönmez, doğrudan Merkez Komutanlığı'na teslim olarak, polisçe gözaltına alınıp birkaç gün de olsa Emniyet'te tutulmaktan kurtuldu



3 Askeri Savcılık, Dönmez hakkında sivil mahkemedeki çete soruşturmasının bilgi ve belgelerinin bir bölümünden haberdar olabilecek



4 Kararın gerekçesinde bu silahların Ergenekon için birlik dışına çıkarıldığı yer almazsa davanın önemli delillerinden biri tartışmalı hale gelecek



Genelkurmay da Dönmez'in, "askeri mühimmatı birlik dışına çıkarmak" suçundan tutuklandığını duyurarak, "bulunan silahlar bizim" mesajı verdi. İşte Dönmez'in teslim olması ve tutuklanması ile bunun "kamuoyuna duyurulması"nın içerdiği önemli sonuçlar ve mesajlar şöyle:



1-O silahlar bizim: Genelkurmay Başkanlığı, Dönmez'in tutuklandığını "kamuoyuna" detaylı bir şekilde duyurdu. Bu açıklamada, normalde "soruşturmanın gizliliği" gerekçe gösterilerek verilmeyecek bir bilgi yer aldı; Dönmez'in, "Askeri Ceza Kanunu'nun 131'inci maddesine göre tutuklandığı" duyuruldu. Yani Dönmez, "askeri malzemeyi birlik dışına çıkarmak" suçundan tutuklandı. Genelkurmay bu açıklamasıyla "Dönmez'in evinde bulunan silahlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne aittir" bilgisini üstü kapalı olsa da kamuoyu ile paylaştı.



2- Polisten kurtuldu Polis tarafından aranan Dönmez, doğrudan Merkez Komutanlığı'na teslim oldu. Böylelikle birkaç gün de olsa gözaltında tutulmaktan kurtuldu.



Sürecin önüne geçti



3- Bilgi ve belge getirecek: Sanıkları arasında asker kişiler de bulunan Atabeyler ve Sauna çetesi davalarında tüm soruşturmayı sivil savcılık yapmış, "askeri mühimmatı birlik dışına çıkarma" suçundan olan davalar soruşturma tamamlandıktan sonra Askeri Mahkeme'ye gönderilmişti. Sivil ve askeri mahkeme arasında görev uyuşmazlıkları yaşanmıştı. Dönmez, askere teslim olarak böyle bir sürecin önüne geçmiş oldu. Daha da önemlisi Dönmez, Genelkurmay'ın, İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma hakkında sınırlı da olsa bilgi sahibi olmasını sağlayacak. Çünkü, sivil savcılık Dönmez'in ifadesini almadan dava açamayacak. İfadesini alması için de soruları ya Genelkurmay Askeri Mahkemesi aracılığıyla soracak ya da sivil savcı Dönmez'i Mamak Askeri Cezaevi'nde sorgulayabilecek.



4-Diğe sanıklara da yarayacak: Sanıkların, sadece tutuklama nedeni olan suçlardan yargılanmaları gibi bir kural bulunmuyor. Ancak iddianameler, ağırlıklı olarak bu suçlara dayanılarak hazırlanıyor. Bu nedenle Dönmez'in Askeri Mahkeme'de "askeri malzemeyi birlik dışına çıkarmak" suçundan tutuklanması bekleniyor. Dönmez'in bu suçtan ceza alması durumunda, silahları hangi amaçla evinde bulundurduğu da kararda yer alacak. Askeri Mahkeme, silahların Ergenekon faaliyetleri nedeniyle birlik dışına çıkarıldığının kanıtı olmadığını tespit ederse İstanbul Başsavcılığı'nın elindeki dosyanın delillerinden önemli bir bölümü tartışmalı hale gelecek. Bu durum, "silahlı terör örgütü" üyesi olduğu iddiasıyla yargılanmak olan ve yargılanacak olan diğer sanıkların da lehine olacak.



Zir'deki silahlar



5- Saatlerce "sorgulandık" mesajı Genelkurmay'ın, Yarbay Dönmez'in tutuklanması ile ilgili açıklamasında, bir başka detaya daha yer verildi. Dönmez hakkındaki işlemler saat saat belirtildi. Buna göre Dönmez, 12 Ocak, saat 10.30'da Merkez Komutanlığı'na teslim oldu. Saat 17.00'de tutuklandı. Saat 17.40'ta da tutuklandığı sivil savcılığa bildirildi. Genelkurmay bu saatleri açıklayarak, "Yarbay sorgulanmadı mı" sorularının önüne geçmek için "Saatlerce sorguladık" mesajı verdi.



6-Zir silahları sorulmadı: Yarbay tutuklandığında saat 17:00'ydi. Dönmez'in evinde yapılan aramalarda çıktığı iddia edilen krokilere göre Sincan Yenikent'teki Zir Vadisi'nde yapılan arama saat 18:00 sıralarında başladı. Buradaki mühimmat da saat 22:00 sıralarında bulundu. Bu nedenle Dönmez'e Sincan mühimmatı sorulmadı.



7- Sivil savci izletiyor muydu: Dönmez'in Sincan'daki evinin arandığı bilgisi kamuoyuna 12 Ocak'ta yansıdı, oysa buradaki arama, Sapanca'daki evindeki arama ile aynı gün, yani 7 Ocak'ta yapılmıştı. Bu bilgiyi, Genelkurmay'ın açıklamasındaki "Dönmez'in evlerinde yapılan adli aramalarda" ifadesi de doğruluyor. Bu bilgiye göre, Dönmez'in Sincan'daki evinde ve Zir vadisindeki "cephaneliğin" yerini gösterdiği iddia edilen kroki 12 Ocak'tan çok önce kolluk güçlerinin elindeydi. Ancak, Zir Vadisi'nde arama 12 Ocak'ta saat 18:00 sıralarında başladı. Bu da "İstanbul Başsavcılığı, Dönmez'in gömülü silahları gelip alabileceği ihtimalini mi düşündü" sorusunu gündeme getirdi. Çünkü Zir'deki kazı, Dönmez'in tutuklandığı bilgisi İstanbul'a ulaştıktan yarım saat sonra başladı.