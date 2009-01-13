Yarbay’ın krokisi de cephaneye götürdü

Yarbayın krokisinden yeni cephanelik çıktı - FOTOGALERİ

Ergenekon soruşturmasında yeni dalga gözaltıların başladığı 7 Ocak Çarşamba gününden bu yana kayıp olan Yarbay Mustafa Dönmez, Ankara Merkez Komutanlığı’na teslim olduktan sonra İstanbul’a gönderilmek üzere Mamak Askeri Cezaevine konuldu. Kısa bir süre sonra Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent beldesi yakınlarında polisin yeni bir kazı başlattığı ortaya çıktı. Tarihi Ermeni mezarlığının bulunduğu Zir Vadisi’ndeki boş bir evin bahçesindeki kuyu açıldı. Arama için Sincan’dan nöbetçi savcının gelmesi beklendi.Altı bomba imha uzmanının nezaretinde kuyuya giren polisler mini bir cephaneliğe rastladı.10 kilogram plastik patlayıcı15 savunma tipi el bombası10 taaruz tipi el bombası9 sis bombası10 anti-tank mayın15 tüfek bombası800’den fazla g-3 piyade tüfeği mermisi500 biksi mermisi ve çok sayıda aydınlatma fişeği ve kaleşnikof mermisiEl bombalarının bir kutu içerisindeki yumurta kartonuna dizili olduğu görüldü. Diğer mühimmatlar da ambalajlar içerisinden çıkartıldı.Polis, bulunan mühimmatı görüntülemek için sadece TRT kameralarını olay yerine aldı. Kuyunun yerinin Yarbay Mustafa Dönmez’in evinde bulunan bir krokiyle bulunduğu belirtildi. Ancak Dönmez’in teslim olduktan sonra da bazı bilgiler vermiş olabileceği de iddialar arasında.Yarbay Dönmez’in Sapanca’daki evinde yapılan aramalarda da 22 el bombasıyla çok sayıda silah ve mermi ele geçirilmişti.Yetkililer, Yarbay Dönmez’in görev yerleri arasında Mühimmat Bölük Komutanlığı’nın da bulunduğunu belirterek, söz konusu askeri malzemelerin bu görev sırasında yasadışı bir şekilde çıkarılmış olabileceğini belirtiyorlar.Kuyuda yapılan aramanın tamamlanmasının ardından polis, bu noktaya yakın yeni bir kazı alanı daha tespit etti. Burada da kazı çalışmalarına başlandı.Çalışmalara gece koşulları ve güvenlik sebebiyle yarın sabaha kadar ara verildi.Kazı yapılan yerin 1960 yılı öncesine kadar Zir köyü olarak bilinen bir yerleşim yeri olduğu, daha sonra köyün yerinin değişmesiyle boşaldığı öğrenildi.Güvenlik şeridiyle çevrelenen bu bölgede patlayıcı maddelere duyarlı polis köpeklerinin belirlediği alanın kazma ve küreklerin yardımıyla kazılmasına başlandı. Bu alandan yaklaşık 10-15 metre ileri de ise iş makinesi aracılığıyla bir başka kazı da başlatıldı.Çalışmalara gece koşulları ve güvenlik sebebiyle yarın sabaha kadar ara verildi.Kazı yapılan yerin 1960 yılı öncesine kadar Zir köyü olarak bilinen bir yerleşim yeri olduğu, daha sonra köyün yerinin değişmesiyle boşaldığı öğrenildi.Eski Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim Şahin’in evinde bulunan bir kroki üzerine Ankara Gölbaşı’nda 20 ayrı nokta kazılmış, 2 lav silahı, 10 el bombası, 10 sis bombası, TNT kalıpları, plastik patlayıcı, uzi mermileri ile işaret fişekleri bulunmuştu. Bulunan el bombalarının seri numaralarının silindiği tespit edilmişti.İbrahim Şahin’in evlerinde yapılan aramalarda da suikast silahı olarak bilinen 9 adet Glock tabanca ele geçirilmişti..Ankara Atatürk Orman Çiftliği ve Saklıbahçe ile Hatay’da yapılan kazılarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.