Yarbayın emriyle tecavüze uğradı, evi yakıldı

Savaş suçları ve insanlık suçları işlemekle suçlanan yarbay Bedi Mobuli Engangela aleyhinde, tecavüze uğrayan kadının da aralarında olduğu 1000 kadar kişi tanıklık yapıyor. Yarbay Engangela ise bütün suçlamaları reddetti.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) davanın Kongo ordusu açısından bir sınav olarak görüyor. Daha önce cinsel şiddetle suçlanan Kongo ordusuna mensup üst düzey subayların çoğu askeri mahkemeler tarafından aklandı.

Yaralarını gösterdi

Bugün yarbay Engangela aleyhine tanıklık yapan ve kendi güvenliği açısından adı açıklanmayan kadın, mahkeme heyetine yaralarını gösterdi.

Kadın, Yarbay Enangela'nın kendisini tanımasını istemediği için mahkeme salonuna bütün vücudunu ve yüzünü kapatan bir giysiyle girdi. Duruşma sırasında da kenarında bir pencere olan kapalı bir kabinde oturdu.

Kadın, kabinin içinde çarşafını çıkarıp yaralarını, bu pencereden sadece yargıçların görebileceği bir şekilde gösterdi. Yargıçların kadının yaralarına bakarken irkildikleri dikkat çekti.

4 kez tecavüze uğramış

Kadın tanık, Güney Kivu eyaletindeki Kalehe kasabasındaki mahkemeye, Yarbay Engangela'nın birliklerinin köyüne saldırısı sırasında, dört kez tecavüze uğradığını anlattı. Daha sonra askerlerin kendisi ve oğlu hala içerdeyken sazdan yapılmış kulübesini ateşe verdiklerini de ekledi.

Yarbay Engangela eski devlet başkanı Joseph Mobutu zamanında orduya katılmış, daha sonra ordudan firar ederek milis güçlerine katılmıştı.

Yarbay Engangela hakkında pek çok suçlama var



Engangela, 2005 yılında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde yeniden orduya alınan milisler arasındaydı ve Güney Kivu eyaletindeki 106. taburun komutanlığına kadar yükseldi. Bu yüzden Yarbay 106 diye de anılıyordu.

Fakat 2005 ile 2007 arasında yine ordudan firar edip ayrı hareket etmekle ve çocuk askerlerden devşirdiği güçle köylere saldırmakla suçlanıyor. Bu dönemde Kongo'da üslenen FDLR adlı Ruandalı isyancı grupla da işbirliği yaptığı iddia ediliyor.

Çatışmaların resmen sona ermesine rağmen, milis gruplarının on yıldır hâlâ faal olduğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda cinsel şiddet çok büyük bir sorun.

Bu konuda hem milis, hem de ordu mensuplarına suçlamalar getirildi ama üst düzey subaylar arasından mahkum olan çok az kişi var.

Bu yılın başlarında iki asker toplu tecavüz suçundan mahkum oldu ama her ikisi de düşük rütbeliydi.