Yarbayı, eşi sorguladı!

T24

Boşanmaya delil olacak



Bu fotoğraflar Yarbay Habil T.’ye karşı boşanma davasında delil olacak.Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün Kadıköy’de bir eve yaptıkları baskında yakaladığı eski Tabip Yarbay Habil Tunç’un emniyetteki sorgusu devam ediyor. Eşinin gözaltına alındığını öğrenen S.T., Habil Tunç’un eşyalarını topladığı sırada yatağın altında bir çanta buldu.Çantayı açan S.T, eşinin tutuklanmasına sebep olan çürük raporu dosyasını gördü. Dosyanın içini açtığında ise eşi Habil Tunç’un başka bir kadınla çekilmiş samimi fotoğraflarını gördü. Bunun üzerine sinir krizleri geçiren S.T., fotoğrafları alıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde eşiyle görüşen S.T.’nin, fotoğrafları eşinin önüne koyup “Bu kadın kim?” diye sorduğu öğrenildi. Habil Tunç’un da eşine “O kadın benim kankam” diye cevap verdiği belirtildi. İkilinin tartışması üzerine S.T.’nin görüşmeden çıkarıldığı bildirildi.Habil Tunç ile S.T.’nin 9 yıldır aralarının açık olduğu öğrenildi. S.T.’nin eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ancak bir türlü ispatlayamadığı öne sürüldü. İki çocukları olan S.T.’nin eşi Habil Tunç’a kısa bir süre önce boşanma davası açtığı bu fotoğrafları da önümüzdeki günlerde mahkemeye sunacağı öğrenildi.Yarbay Habil Tunç, hakkında açılan ceza davası 22 Haziran 2009’da sonuçlanmıştı. Mahkeme, o dönemde GATA’da tabip olan Yarbay Habil Tunç’u 23 kez “menfaat karşılığı sahte çürük raporu vermek” suçundan toplam 38 yıl 4 ay, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”ten de 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.