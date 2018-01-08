Yarbay Suvay 15 Temmuz'da 'kahraman' ilan edilen binbaşıya böyle bağırmış: Neredesin ulan sen!

Yarbay İsmail Suvay, Sincan 19 Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren 52 sanıklı Zırhlı Birlikler Davası'nda “Kahraman binbaşı” ilan edilen Barış Dedebağı hakkında yeni bir iddia ileri sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında, "Tankları ben durdurdum" diyen Dedebağı'nındoğru söylemediğini, o gece birliğe 03.30'da geldiğini iddia etti. Suvay, "Dedebağı’nı gece 3’te aradım. ‘Neredesin ulan sen?’ diyerek kızdım sonra geldi” dedi.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberi şöyle:

Duruşmada Dedebağı'nın darbeciler derdest edildikten sonra tümene polis üniforması ile geldiği iddia edildi. 15 Temmuz'da darbeci sanılarak Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu önünde toplanan halktan dayak yiyen Dedebağı, TSK'dan emekli olarak Başbakanlığa müşavir yapılmıştı.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı'nın ‘müşaviri' yapılan Barış Dedebağı 15 Temmuz konferanslarına katılıyor. Emekli maaşına ek olarak devletten 6 bin lira aylık alıyor.

Darbecilere direndi

Binbaşı İsmail Suvay “müşteki” olarak mahkemede verdiği ifadede, Dedebağı'nın gece saat 03.00 gibi kendisini aradığını belirtti. “Neredesin lan sen?” diye sorduğunu Dedebağı'nın, “Kimse beni çağırmadı ki” dediğini kaydeden Suvay, “Davetiye mi bekliyorsun tamam atla gel” diyerek kendisine kızdığını ifade etti. Yarbaylığa terfi eden İsmail Suvay, emrindeki askerler ile nizamiyenin kontrolünü sağladığını ve tankların dışarı çıkmasını engellediğini belirterek şunları söyledi:

“O gece Tümen'e tayini çıkan darbeci Albay İsa Sancaklı ve yanındaki subaylar ‘tanklar çıkacak' diye bana baskı yaptı. Ben darbecilerle tartışırken saat 03.30'a doğru Barış Dedebağı Tümen'e geldi. Sancaklı, ‘Bu sivili neden alıyorsunuz?' dedi. Kendisine, ‘Bu tümenimizin disiplin subayı' dedim. Darbeciler Barış'tan kimliğini ve silahını vermesini istedi. O da bunu reddedip silahını çekti. Görevli personel Barış'ı nizamiyeden çıkardı. Barış dışarı çıkınca silah sesi geldi. Toplanan halk ‘buradan tank çıkmayacak' deyince kendilerine, ‘Emredersiniz hiçbir tankı çıkarmayacağım' diye söz verdim. Biz saat 04.00'ten 06.30'ya kadar Albay Sefa Alkan ve Albay Cem Tuce'nin komutasında karargah binasına sığınan darbecileri etkisiz hale getirdik. Operasyon bittiğinde Barış 06.30 gibi polis yeleğiyle ve iki polisle birlikte karargaha gelmişti.”

Dedebağı'nın, “Darbeci teğmenler halka doğru hedef gözeterek G-3'ler ile ateş etti. Nizamiye tavanında 8 kurşun izi vardı” ifadesi de doğru çıkmadı. Müşteki Uzman Çavuş Recep A., “Nizamiyede 8 değil iki tane kurşun izi vardı. Teğmenler havaya doğru ateş açtı” dedi. “Recep'i üzdüğüm ve hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim” diyen Dedebağı, mahkeme başkanı hakim Murat İlhan'ı da kızdırdı.