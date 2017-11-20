Yarbay Mehmet Alkan: Beni 'FETÖ'cü' diye ihbar eden kişi kurmaylık sorularını aldı, himmet verdi

Şırnak'ta 2015'te şehit olan yüzbaşı kardeşi Ali Alkan'ın Osmaniye'deki cenazesinde hükümete gösterdiği tepki ile gündeme gelen eski Jandarma Yarbay Mehmet Alkan 'kripto FETÖ'cünün iftirasıyla 'FETÖ'cü yapıldığını iddia etti. Alkan, "Amerika'ya gidip Gülen'in elini öpen, sızdırılan akademi (kurmaylık sınavı) sorularını alan, katalog evliliği yapan ve himmet veren bu kişi hem görevde, hem soruşturulmuyor" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 1 Eylül 2016'da KHK ile ordudan ihraç edilen Mehmet Alkan, 166 bin liralık emeklilik ikramiyesi için OYAK'a icra takibi başlatınca beklenmedik olaylarla karşılaştı. “Kardeşim şehit olduğunda ‘kral çıplak' demem üzerine başıma gelmeyen kalmadı” diyen Alkan olayların OYAK-Jandarma-Savcılık arasında bir kumpas olduğu izlenimi yarattığını söyledi. Alkan, birikmiş ikramiyesini ödemeyen OYAK hakkında 22 Aralık 2016'da ilamsız icra takibi başlattı. OYAK, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 30 Aralık 2016 tarihli “şerh” kararı ile icraya itiraz etti. Alkan'ın ismi İzmir'de 102 şüpheli hakkında yürütülen “Askeri Casusluk kumpas” soruşturmasında “dosyada ismi geçen” kişi olarak yer aldı.

Askeri casusluk

Sözcü’den Kamil Elibol’un haberine göre; Mehmet Alkan, 19 Ocak 2017'de İzmir'e giderek hakkında şerh kararı veren soruşturma savcısı ile görüştü. Ancak sonuç alamadı. Savcılık 20 Nisan 2017'de 688 sayfalık iddianame hazırladı ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 102 sanık ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen 7 şüpheli arasında Alkan'ın adı geçmedi. Ancak, bu dosya kullanılarak ifadesi dahi alınmayan Alkan'ın OYAK ikramiyesine tedbir konuldu. Alkan 12 Eylül'de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. Ayrıca, savcı ve hakimleri HSK'ya şikayet etti.

İzmir Savcılığı “Abdullah” adlı gizli tanığın iddiaları üzerine aylar sonra Mehmet Alkan hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla soruşturma başlatınca soruşturma ilginç bir hal aldı. Alkan'ın 27 Mayıs 2017'de emniyette şüpheli olarak ifadesi alındı.

“Cemaatçi olduğunu biliyorum"

Askeri Casusluk iddianamesinde 25 subayın FETÖ'cü olduğunu iddia eden gizli tanık Abdullah 5 Nisan 2016'da Mehmet Alkan'la ilgili şu ifadeyi verdi: “Tenis ve yüzme arkadaşımdı. (…) AKP'ye düşmanlığından, HDP'ye oy verdiğini ima ettiğinden, Fetullahçılarla ilgili kötü düşüncelerimi ifade ettiğimde onları hararetle savunmasından cemaatçi olduğunu biliyorum.”

Mehmet Alkan, ifadesinden gizli tanık Abdullah'ın gerçek kimliğini ortaya çıkardı. TSK'da albay rütbesiyle görev yapan bu kişinin 2014 yılında idari görevde iken darbe girişiminden sonra aktif helikopter pilotu olarak görev almasının şaşırtıcı olduğunu belirten Alkan, şöyle dedi: “Cemaatin içinde yetişen, büyüyen, Amerika'ya gidip Gülen'in elini öpen, sızdırılan akademi (kurmaylık sınavı) sorularını alan, katalog evliliği yapan ve himmet veren bu kişi hem görevde, hem soruşturulmuyor. Ben terör örgütü üyesi olarak soruşturuluyorum. Bu durum akla izana sığmaz.”