Yarbay Dönmez'in evi kaçak çıktı

Ergenekon soruşturmasında teslim olan Yarbay Mustafa Dönmez'in Sapanca'daki evinin Hazine arazisine yapıldığı ortaya çıktı.Ergenekon operasyonu kapsamında teslim olduktan sonra tutuklanan Yarbay Mustafa Dönmez'in silah ve mühimmat bulunan Sakarya'nın Sapanca İlçesi Kadıpınar Köyü Güldibi mevkiindeki, Sapanca Gölü manzaralı evinin Hazine arazisine yapıldığı bildirildi. Radikal gazetesinin haberine göre Hazine’nin açtığı davayı kazandığı ve kararı Yargıtay'ın onadığı bildirildi.Ergenekon operasyonu kapsamında dün Ankara Merkez Komutanlığı’na teslim olan ve tutuklanan yarbay Mustafa Dönmez'in Sapanca İlçesi’nin Kadıpınar Köyü Güldibi Mahallesi'nde 7 Ocak tarihinde arama yapılan yazlık evinin Hazine arazisine yapıldığı için Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldığı belirlendi. 2005 yılında, Arifiye'deki 1'inci Ana Bakım Komutanlığı’nda görev yapan Yarbay Mustafa Dönmez'in, kadastro çalışmaları sırasında Hazine arazisi üzerine yazlık ev yaptırdığı tesbit edilince, Sakarya Defterdarlığı tarafından dava açıldı. Hazine avukatları tarafından takip edilen dava 2007 yılında karara bağlandı. Yarbay Mustafa Dönmez'in son aramada silah ve mühimmat bulunan tek katlı evinin Hazine arazisine yapıldığı gerekçesiyle evin yıkılmasına karar verildi. Yargıtay da Sabanca Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını onadı. Ancak Yarbay Dönmez, karar düzeltme istemiyle yeniden Yargıtay'a başvurdu.Sakarya Orman Müdürlüğü de Yarbay Mustafa Dönmez'in tek katlı evinin orman vasfını kaybetmiş arazi içerisinde olduğunu belirttti.