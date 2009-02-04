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Yarbay Dönmez tutuklandı

Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınan Yarbay Mustafa Dönmez tutuklandı.

04 Şubat 2009 02:00

Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınan Yarbay Mustafa Dönmez tutuklandı.

Bir başka suçtan Hasdal Askeri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yarbay Mustafa Dönmez, saat 10.30 sıralarında Ergenekon soruşturması çerçevesinde adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

Yarbay Mustafa Dönmez'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından tutuklandığı öğrenildi.

Dönmez, mahkemede ve savcılıkta susma hakkını kullandı.

Yarbay Mustafa Dönmez, 7 Ocak’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma ile ilgili evlerinde yapılan adli aramalarda, silah ve mühimmat bulunması üzerine, Genelkurmay Başkanlığı tarafından 9 Ocak’ta hakkında askeri yargı görev alanı kapsamında soruşturma emri verilmişti.

Dönmez, 12 Ocak’ta Ankara Merkez Komutanlığı’na teslim olmuş, müteakiben askeri savcılıkça sevk edildiği Genelkurmay Askeri Mahkemesi tarafından 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 131’inci maddesi uyarınca tutuklanmıştı.

Yarbay Mustafa Dönmez’in Sapanca’daki evinde, 22 adet el bombası, 1 adet Mısır yapımı makineli tüfek, 2 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 8 adet Kalaşnikof şarjörü ele geçirilmişti.

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