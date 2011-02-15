-YARBAY DÖNMEZ: İDDİALARIN HEPSİ YALAN İSTANBUL (A.A) - 15.02.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Yarbay Mustafa Dönmez, ortaya atılan iddiaların hepsinin yalan olduğunu belirterek, ''Tek gerçek benim 25 aydır burada olmam ve Türk halkı tarafından sanal örgütün mühimmatçısı olarak bilinmemdir'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salondaki duruşmada savunmasını yapan Dönmez, haklı olanın haksız duruma düşürüldüğünü, polis ve savcıların yargılanmasını istediğini kaydetti. Sapanca'da, arama tutanağında gündüz saatlerinde arama yapıldığının yazılmasına karşın, bir gün sonra düzenlenen el koyma tutanağında, ''Aramaya 22.00 sıralandı başlandı'' ifadelerinin yazılı olduğunu belirten Dönmez, ''Ayıp, sehven böyle şey olabilir mi, böyle hukuksuz arama olabilir mi?'' diye konuştu. Başbakana suikast krokilerinin önce Sapanca'daki evde daha sonra lojmanda bulunduğunun iddia edildiğini, önce 2 adet olan krokilerin daha sonra üçe çıktığını vurgulayan Dönmez, İstanbul TEM'e teslim edilen belgeler arasında suikast planı ve krokilerin bulunmadığını ifade etti. Dönmez, Ankara Emniyeti Bomba imha uzmanı Başkomiser Serdar Yıldız'ın, Zir Vadisi'nde bulunan mühimmat ile ilgili raporunu 400 gün sonra değiştirdiği iddiasında bulundu. Raporda, 20 Şubat 2010 tarihli raporda, ''Yapılan incelemede listenin 8. sırasında kayıtlı 11 adet sis kutusunun 12 adet olduğu, 11 adet olduğunun sehven yazıldığı anlaşılmıştır'' ifadesinin yer verildiğini belirten Dönmez, ''Günler sonra böyle bir düzeltme yapılıyor. Çünkü buradaki tespitlerimizi takip ediyorlar. Ortaya atılan iddiaların hepsi yalan. Tek gerçek benim 25 aydır burada olmam ve Türk halkı tarafından sanal örgütün mühimmatçısı olarak bilinmemdir'' şeklinde konuştu. Mahkeme Başkanı Köksal Şengün'ün Dönmez'e 2 günlük savunma süresini doldurduğunu hatırlatması üzerine, sanık Dönmez,4-5 saat daha süre istediğini söyledi. Şengün ise Dönmez'e Perşembe günkü oturumda sabah 1 saat süre vereceğini söyledi. Duruşma 17 Şubat Perşembe gününe ertelendi. Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, tutuklu sanık avukat Yusuf Erikel'in, ''sağlık durumunun kötü olduğu için bir üniversite hastanesine sevk edilmesi'' talebi üzerine, mahkemenin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına Erikel'in sağlık durumunun tespit edilmesi için yazı yazılmasına karar verdiğini açıkladı.