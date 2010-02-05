Yarbay Dönmez 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

T24- Zir Vadisi'ndeki bulunan askeri mühimmattan sorumlu tutulan Yarbay Mustafa Dönmez 4 yıl hapse çarptırıldı ve TSK'dan atıldı.

Ankara Zir Vadisi'nde bulunan mühimmatla ilgili olarak yargılanan Yarbay Mustafa Dönmez ''Bir kısmı cephane niteliğinde olan askeri eşyayı gizlemek'' suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.



