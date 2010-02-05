T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yarbay Dönmez 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Zir Vadisi'ndeki bulunan askeri mühimmattan sorumlu tutulan Yarbay Mustafa Dönmez 4 yıl hapse çarptırıldı ve TSK'dan atıldı.

05 Şubat 2010 02:00

 

T24- Zir Vadisi'ndeki bulunan askeri mühimmattan sorumlu tutulan Yarbay Mustafa Dönmez 4 yıl hapse çarptırıldı ve TSK'dan atıldı.

Ankara Zir Vadisi'nde bulunan mühimmatla ilgili olarak yargılanan Yarbay Mustafa Dönmez ''Bir kısmı cephane niteliğinde olan askeri eşyayı gizlemek'' suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karar duruşması, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme Başkanı Hakim Binbaşı Cemil Çelik, Dönmez'in ''Bir kısmı cephane niteliğinde olan askeri eşyayı gizlemek'' suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24