Yarbay Dönmez 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

<p><span class="arabaslik">T24-</span> <strong>Zir Vadisi'ndeki bulunan askeri mühimmattan sorumlu tutulan Yarbay Mustafa Dönmez 4 yıl hapse çarptırıldı ve TSK'dan atıldı.</strong></p><p></p><p>Ankara Zir Vadisi'nde bulunan mühimmatla ilgili olarak yargılanan Yarbay Mustafa Dönmez ''Bir kısmı cephane niteliğinde olan askeri eşyayı gizlemek'' suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.</p><p><a rel="nofollow" name="byLine1">Karar duruşması, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesinde görüldü.</a></p><p><a rel="nofollow" name="byLine2">Mahkeme Başkanı Hakim Binbaşı Cemil Çelik, Dönmez'in ''Bir kısmı cephane niteliğinde olan askeri eşyayı gizlemek'' suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.</a></p><p><br /></p>