-Yarbay Dirik şüpheli sıfatıyla ifade verdi VAN (A.A) - 02.12.2011 - Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin, şehit ailelerinin suç duyurusu üzerine Hakkari'nin Dağlıca, Aktütün, Gediktepe ve Hantepe'deki askeri üs bölgelerindeki terör saldırısıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Dağlıca baskını sırasında Tabur Komutanı olan Yarbay Onur Dirik'i şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. İnsansız hava araçlarının aldığı görüntülere rağmen yardıma gidilmediği iddiası üzerine Dağlıca, Aktütün, Gediktepe ve Hantepe'de şehit düşen bazı asker ailelerinin Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekili Yılmaz Kıstı, Ekim ayında bazı basın yayın organlarına demeç veren dönemin Dağlıca 3. Motorlu Piyade Taburu Komutanı Yarbay Onur Dirik'in, ''Tabur içerisinde oluşturduğumuz özel bir bölükle saldırıdan 4 saat öncesinde teröristlere operasyon yapmayı planlamıştık. Ancak üst rütbeli komutanlar operasyonu iptal ederek bölüğü tam tersi bir istikamete yönlendirdi. Bildiklerimi savcılara anlatmaya hazırım'' ifadeleri üzerine kendisini şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Van'a dün gelen Dirik'in ifadesi, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Nuri Güler ve Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekili Yılmaz Kıstı tarafından alındı. Dün 11 saat süren ifade alma işlemi gece geç saat sebebiyle ara verildi. Bu sabah itibarıyla tekrar adliyeye gelen Dirik'in ifadesine kaldığı yerden devam edildi. Toplam 15 saat süren ifadesinin ardında Dirik, adliye çıkışı gazetecilere açıklama yaptı. Dağlıca'da 2007 yılı içinde yaşanan olaylarda gariplikler olduğunu ifade eden Dirik, ''Bu konularla ilgili bazı bilgiler vermiştim. Cumhuriyet Başsavcılığının daveti üzerine şüpheli sıfatıyla 2 gün süren uzun bir ifade verdim. Bildiğim herşeyi savcılarla paylaştım. Savcıların yaşanan olaylarla ilgili olarak geniş ve derin bilgilere sahip olduğunu gördüm. Bu soruşturmanın sağlıklı yürüyeceği ümidini taşıyorum. Dağlıca saldırısında bir ihmal olduğunu herkes biliyor. Örgütsel ve kasıtlı bir ihmalin olup olmadığı savcıların yaptığı soruşturma sonunda ortaya çıkacak'' dedi.