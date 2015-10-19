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Yarbay Alkan'a 'uyarı' cezası verilmiş

Yarbay Mehmet Alkan, şehit olan kardeşinin cenazesinde "Buradaki vatan evladı vatanına, sevdiklerine doyamadı, bunun katili kim?" diyerek tepki göstermişti

19 Ekim 2015 00:01

Şırnak’ta şehit olan kardeşi Ali Alkan’ın Osmaniye’deki cenazesinde "Buradaki vatan evladı daha 32 yaşında. Vatanına, sevdiklerine doyamadı. Bunun katili kim? Bunun sebebi kim? Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonradan savaş diyor?" diyerek isyan eden ve hakkında usulen açılan soruşturmada Yarbay Mehmet Alkan’a uyarı cezası verildiği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre geçtiğimiz günlerde sonuçlanan soruşturma kapsamında Yarbay Alkan’a ciddi bir ceza gelmediği kaydedildi. Alkan’a “uyarı” cezası verildi. Hukukçular, cezanın da usulen olduğu, “Tekerrürü durumunda cezanın söz konusu olabileceğini” dile getirdi.

Alkan, Jandarma Okullar Komutanlığı’ndaki görevini sürdürüyor.

Yarbay Mehmet Alkan ne demişti?

Cenaze töreninde şapkasını çıkararak 'Alim' diye seslenen şehidin abisi Jandarma Yarbay Mehmet Alkan, "Buradaki vatan evladı daha 32 yaşında. Vatanına, sevdiklerine doyamadı. Bunun katili kim? Bunun sebebi kim? Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonradan savaş diyor. Saraylarda 30 tane korumayla gezip, zırhlı arabalara binip 'Şehit olmak istiyorum' diye bir şey yok" diyerek isyan etmişti.

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