Yarbay Alkan hakkında ikinci soruşturma; 5 yıl hapis cezası alabilir!

23 Ağustos 2015’te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK mensuplarının düzenlediği karakol saldırısında şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan’ın ağabeyi Jandarma Yarbay Mehmet Alkan hakkında ihraç talebinin ardından ikinci bir soruşturma açıldığı öğrenildi. Alkan'ın ‘siyasi faaliyette bulunmak’ suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Özgür Düşünce'de yer alan habere göre, Alkan'ın “Dağdaki terörü şehre indirenler, bu akan kanların sorumlusudur” sözleri nedeniyle soruşturmanın açıldığı öğrenildi. Adli soruşturmayı, Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Savcılığı yürütüyor. Alkan'ın ordudan ihraç istemi, 29 Haziran'da Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşülecek.

Emeklilik dilekçesini verdi

Yarbay Mehmet Alkan'ın 1 Eylül itibariyle emekliye ayrılmak için dilekçe verdiği, 30 Ağustos'ta ‘albay' rütbesine yükselmesinden bir gün sonra ise emekliye ayrılacağı öğrenildi. Halen Jandarma Genel Komutanlığı Okullar Komutanlığı'nda öğretmen olarak görev yapan Yarbay Alkan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuk Anabilim Dalı'nda doktora yapıyor. Alkan'ın 11 Mayıs'ta Osmaniye Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği'ndeki konuşmanın bir basın toplantısı olmadığı ve vakıf kurma çalışması için gittiği dernekte bulunan şehit yakınlarına yaptığı konuşmanın orada bulunan bir gazetecitarafından görüntülenmesi olduğu belirtildi.

Yarbay Alkan, kardeşinin cenazesinde siyasilere gösterdiği tepki nedeniyle gündeme gelmişti. Alkan, iktidarın baskısı üzerine soruşturma açılmış ve uyarı cezası almıştı.

11 Mayıs’ta Osmaniye Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği’ndeki konuşmasından dolayı "siyasi faaliyette bulunmak" suçlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Yarbay Alkan’ın meslekten ihraç istemi 28 Haziran günü disiplin kurulunda görüşülecek. Yarbay Alkan için dün change.org'ta imza kampanyası başlatıldı. İhraç isteminin geri çekilmesi için başlatılan imza kampanyasına 200 bin kişi destek verdi.

İmza kampanyasının tam metni şöyle:

"Cesur yarbayımız Mehmet Alkan, 11 Mayıs'ta Osmaniye Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği'ndeki konuşması nedeniyle “siyasi faaliyette bulunmak” suçlamasıyla, 29 Haziran 2016 tarihinde silahlı kuvvetlerden ihraç talebiyle Jandarma Genel Komutanlığı yüksek disiplin kuruluna çıkarılacaktır. Cesur yarbayımız Mehmet Alkan yalnız değildir. Milletçe kendisinin arkasındayız.

Bir insanın, şehit kardeşinin cenazesinde, en acılı günlerinden birinde, tepkisini ve duygularını dile getirmesi ve daha sonra bu konu hakkında konuşması kadar normal bir şey olamaz. Kimse duygularını ifade ettiği için bir ceza ile karşı karşıya bırakılamaz.

Ben, bu kampanyayı okuyan herkesi, şerefli komutanımız, cesur yarbayımız Mehmet Alkan'ın yanında olmaya ve ona destek vermeye çağırıyorum.

Şanlı ordumuzun bu şerefli komutanına ve diğer şerefli komutanlarımıza yapılan linç girişimi, aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılmış bir linç girişimidir.

Hep beraber TSK'ya seslenelim: Bu linç kampanyasından etkilenip, yarbayımıza ceza vermeyiniz, ihraç istemi ile açılan soruşturmayı geri çekiniz…"

Uyarı cezası almıştı

Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan'ın Osmaniye'de düzenlenen cenaze törenine geçtiğimiz 21 Ağustos'ta üniformasıyla katılan ağabeyi Jandarma Yarbay Mehmet Alkan, Türk bayrağına sarılı tabutun başında şehit kardeşine “Ali'm” diye seslenmişti. Yarbay Alkan, tabutun başında şapkasını çıkarıp haykırarak, “Buradaki vatan evladı daha 32 yaşında. Vatanına, sevdiklerine doyamadı. Bunun katili kim? Bunun sebebi kim? Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonradan savaş diyor” diye feryat etmişti. Bunun üzerine soruşturma başlatan Jandarma Genel Komutanlığı, Yarbay Mehmet Alkan'a uyarı cezası vermişti.