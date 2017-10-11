Yarbay Ali Tatar'ı ölüme sürükleyen savcıda ByLock çıktı

'Amirallere suikast' soruşturmasında Yarbay Ali Tatarı ikinci kez ifadeye çağırıp intihar etmesine neden olan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan eski özel yetkili savcı Süleyman Pehlivan'ın ByLock kullandığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberi aynen şöyle:

Kumpas olduğu ortaya çıkan ‘Amirallere Suikast' dosyası kapsamında düzmece suçlamalarla tutuklanan Yarbay Ali Tatar, 11 gün sonra serbest bırakıldı. Dönemin savcısı Süleyman Pehlivan karara itiraz edip tutuklama istedi. 18 Aralık 2009'da İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi oy çokluğuyla tutuklamaya karar verdi. 19 Aralık sabahı, Ali Tatar, intihar mektubunu yazıp banyoya girdi ve tetiği çekti…

"Ey savcı, kocamın katili sensin"

Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar, hayat arkadaşını toprağa verdiği sırada “'Ey Süleyman Pehlivan… Adını hiç silmeyeceğim. Kocamın katili sensin. Rahat nefes alıyor musun?” diye bağırdı…

Yarbay Ali Tatar'ı ikinci kez ifadeye çağırıp intiharına yol açan dönemin özel yetkili savcısı Süleyman Pehlivan ise olaydan 2 yıl sonra 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi. 15 Temmuz darbe girişimin ardından hakkında gözaltı kararı çıkarılan 140 Yargıtay üyesinden biri olan Pehlivan, 18 günlük kaçışın ardından teslim oldu… Ve düzmece delillerle Atatürkçü bir subayı ölüme sürükleyen FETÖ'cü savcı için hazırlanan fezlekede, örgütün, nihai amacına ulaşmak amacıyla, TSK, Mülkiye, Emniyet ve yargı gibi kurumları ele geçirmek istediği vurgulandı. Kendilerine engel olacaklarını düşündükleri kişileri de tasfiye için çalıştıkları kaydedildi. Bu kapsamda FETÖ yargı yapılanmasının Askeri Casusluk, Balyoz, Amirallere Suikast, Ergenekon gibi proje soruşturmalar ürettiği anlatıldı.

Raportörün itirafları

Fezlekede, Balyoz ve Amirallere Suikast dosyalarında görev yaptığı vurgulanan Süleyman Pehlivan hakkındaki bazı ifadelere de yer verildi. İtirafçı olan Anayasa Mahkemesi eski Raportörü Recep Ünal, ifadesinde “Cemaatin yargı içerisinde bir eğitim birimi vardı. Bu birim, yargı mensuplarının çocuklarının eğitimi ile ilgili işlemlerini takip eder. Ben de bu biriminde görev aldım. Pehlivan ile de çocukları nedeniyle tanışmıştım” dedi.

Fezlekede, FETÖ yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer alan Pehlivan'ın, örgüt mensuplarının çoğunluğu ele geçirdiği 2010 HSYK'sı döneminde yüksek mahkemelere gönderilecek örgüt üyelerinin belirlendiği ev toplantılarında Yargıtay'a gönderilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. ByLock kullanan Pehlivan'ın, 129 bin 862 satırlık ByLock listesinde 90 bin 265. satırda kaydının olduğu belirtilerek, “Yüksek mahkemede (Yargıtay) görev yaptığı esnada da örgüt adına hareket ettiği görülmektedir” denildi.