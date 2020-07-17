Yarbay Ali Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladı: Hayalim, insanlara dokunabilmek

FETÖ’nün Ergenekon kumpasına isyan ederek hayatına son veren Deniz Yarbay Ali Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisleri’nden Sancaktepe Ofisi’nde ‘Ofis Yöneticisi’ olarak işe başladı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak imzalı habere göre, 24 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra İBB’ye geçen Tatar, “Şu andaki hayalim, içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı süreçte ülkemizin ilk sıradaki sorunu haline gelen işsizlik sorununa çözüm üretmek adına destek vermek. Bu noktada İBB’nin başlatmış olduğu istihdam projesinde yer alarak hayat mücadelesi veren insanlarımıza dokunmak ve farkındalık yaratmak...” dedi.

"Sorumluluklara dört elle sarıldım"

“Ali’yi kaybettiğimizde kızımız henüz 10 yaşındaydı” ifadelerini kullanan Tatar “Yalnız kalmıştık ve İstanbul’da hayatımıza devam etmek istiyorduk. Tarifsiz, zor ve yıpratıcı günlerimizde Gökçen’in geleceği için, ona örnek olmak benim için çok önemliydi. Bir rol model olarak sadece ben vardım karşısında. Ben iyiysem o da iyiydi ve mutluydu. Bana bu noktada güç veren, iş hayatım ve sahip olduğum sorumluluklara dört elle sarılmaktı. Geçen zaman ne kadar doğru kararlar aldığımı bizlere gösterdi” diye konuştu.