Yaratıcılığın ilacı özgürlük

Geleceğin teknolojilerinin nabzı olarak görülen Silikon Vadi’sinden yararlanmak için ağ kurduklarını kaydeden Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, girişimde başarı formülünün daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk üstünlüğü ve daha fazla özgürlük olduğunu söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Bilecik, “Bu da ülke ekonomisine, yüzde 10’luk iyileştirmeyle 331 milyar dolar kazandırabilir. Küresel ekonomik rekabette daha güçlü bir Türkiye için özgürlükler toplumu olmak, hukuk devleti, AB ile entegrasyon ve transatlantik ilişkiler, dijital dönüşüm ve dördüncü sanayi devrimi çok önemli ve vazgeçilmez hususlardır. Dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmenin baş döndürücü bir hız kazandığı 21. yüzyılda yaratıcı, yenilikçi ve girişimci nitelikleri güçlü bir bilgi toplumuna dönüşmemiz büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin San Francisco şehrindeki Silikon Vadisi’nde kurular ‘TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı’ hakkında bilgiler veren Bilecik, Bilecik şunları söyledi:

Teknolojinin silikon nabzı

“Silikon Vadisi’nde faaliyet gösteren girişimci, yönetici, mühendis, bilim insanı ve yatırımcılarla ilişki ve etkileşimi geliştirmek amacıyla bir ağ kurduk. Bu sayede bölgenin girişimcilik alanındaki yüksek birikiminden yararlanmayı ve Sanayi 4.0, STEM, inovasyon, internet ekosistemi, dijitalleşme ve girişimcilik alanlarındaki çalışmalara katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çünkü geleceğin teknolojilerinin nabzı Silikon Vadisi’nde atıyor.

Türk iş dünyası olarak burada varlık göstermemiz, buradaki olağanüstü birikimden yararlanmamız çok önemli. TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı ile karşılıklı yatırım imkanlarının görülmesini, hem Türk girişimcilere Silikon Vadisi’nde yol gösterilmesini hem de Silikon Vadisi kaynaklı ilginin Türkiye’ye yönlendirilmesini hedefliyoruz.”

TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı faaliyetleri, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat liderliğindeki Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası’nın yönetiminde gerçekleşecek.

Ağ faaliyetleri, aynı zamanda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski liderliğindeki Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin liderliğindeki Girişimcilik Yuvarlak Masası ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Balkır liderliğindeki Sanayide Dönüşüm Yuvarlak Masası ile koordinasyon içinde yürütülecek.

Ağ ayrıca TÜSİAD’ın üyesi olduğu G20 iş dünyası kurumu Global Business Coalition ve Avrupa iş dünyası konfederasyonu BusinessEurope ile etkileşim içinde olacak. Ağın dönem başkanlığını TÜSİAD üyesi Ayşegül İldeniz üstlenecek.