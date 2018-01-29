"Yarasın kaptan, şampiyonlukta hep birlikte içelim"

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ın rakı içerkenki görüntülerinin medya tarafından 'yakalandı' olarak servis edilmesi Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Selçuk İnan'ın bir mekanda rakı içerken çekilen fotoğrafları bazı kullanıcılar tarafından Twitter'da paylaşılmasının ardından medyanın haberi 'Selçuk İnan rakı içerken yakalandı' olarak servis edilmesi tartışma yarattı.

Fatih Terim'in gelişinden sonra ilk 11'de yeniden düzenli olarak forma giymeye başlayan Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ın görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Twitter'da 'Yarasın Kaptan' etiketiyle Türkiye gündeminde en çok konuşulan konular arasında girdi.

Bu görüntülerin aynı mekana eğlenmeye gidenler tarafından sosyal medyaya atıldığı öğrenildi. Bu fotoğraflar kısa zamanda futbol kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Galatasaray taraftarları, futbolcuların izin günlerinde içki içmelerinin kimseyi ilgilendirmeyeceğini belirterek Selçuk İnan’a sahip çıkarken, “Şampiyonlukta hep birlikte içelim” önerisinde bulundular.

(BirGün)