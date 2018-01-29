T24 LogoT24 Logo
Spor

"Yarasın kaptan, şampiyonlukta hep birlikte içelim"

Galatasaraylı taraftarlar, kaptan Selçuk İnan'a sahip çıktı

29 Ocak 2018 18:10

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ın rakı içerkenki görüntülerinin medya tarafından 'yakalandı' olarak servis edilmesi Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Selçuk İnan'ın bir mekanda rakı içerken çekilen fotoğrafları bazı kullanıcılar tarafından Twitter'da paylaşılmasının ardından medyanın haberi 'Selçuk İnan rakı içerken yakalandı' olarak servis edilmesi tartışma yarattı.

Fatih Terim'in gelişinden sonra ilk 11'de yeniden düzenli olarak forma giymeye başlayan Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ın görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Twitter'da 'Yarasın Kaptan' etiketiyle Türkiye gündeminde en çok konuşulan konular arasında girdi.

Bu görüntülerin aynı mekana eğlenmeye gidenler tarafından sosyal medyaya atıldığı öğrenildi. Bu fotoğraflar kısa zamanda futbol kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Galatasaray taraftarları, futbolcuların izin günlerinde içki içmelerinin kimseyi ilgilendirmeyeceğini belirterek Selçuk İnan’a sahip çıkarken, “Şampiyonlukta hep birlikte içelim” önerisinde bulundular.

(BirGün)

ETİKETLER

Selçuk İnanGalatasaraySüper LigtaraftarUArakımedyatepkişampiyonluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24