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Dünya

Yarasa tekniğiyle, kulağıyla görebiliyor

İngiltere’de yedi yaşındaki doğuştan görme engelli bir çocuk, yarasaların kullandığı yankı tekniğiyle “görebiliyor.”

06 Ekim 2009 03:00

İngiltere’de yedi yaşındaki doğuştan görme engelli bir çocuk, yarasaların kullandığı yankı tekniğiyle “görebiliyor.”

Dorset şehrinde yaşayan yedi yaşındaki Lucas Murray, İngiltere’de yarasaların “ekolokasyon” (ses titreşimiyle yer tespiti) yetenekleriyle çevrelerini algılamasıyla geliştirilen teknikle ilk duyan kişi oldu. Doğuştan görme engelli “Yarasa Çocuk” lakaplı Murray, sadece dilini şıklatarak ekolokasyon tekniğini uyguluyor. İki yıldır tekniği öğrenen çocuk, ağzıyla kısa ve keskin bir ses çıkarıp yankıya göre karşısında ne olduğunu anlayabiliyor.

Koşuyor, oynuyor

Ekolakasyon tekniği sayesinde görebilen Murray, istediği gibi koşabiliyor, basketbol oynayabiliyor, kayalıklara tırmanabiliyor. Daniel Kish (41) isimli bir görme engellinin eğittiği Murray, “Şakırdatma sistemini sevdim, fakat öğrenmesi çok zordu” dedi. Ekolokasyon tekniğinde, yarasa, yunus ve balina gibi hayvanların çıkardıkları çok yüksek frekanslı ses dalgalarının, cisimlere çarpıp geri dönmesi yardımıyla yönlerini bulmasını sağlıyor.

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